FİNANS

BİM, iPhone satışını durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

BİM'in 17 Ağustos Cuma itibariyle geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan iPhone 6 katalogdan çıkarıldı.

BİM, iPhone satışını durdurdu

BİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var" açıklaması sonrası iPhone kampanyasını rafa kaldırdı.

Perakende zinciri, müşterilerin mağazada asılı bildiriyi görmesi üzerine ortaya çıkan durumu açıklayan şu yazıyı yayımladı:

"Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."(Habertürk)

bim-iphone

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