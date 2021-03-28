BİM kaçta açılıyor? İşte BİM çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, market, bakkal gibi yerler belirli saatlerde açık olacak. Vatandaşlar ikametlerine en yakın alışveriş noktalarından ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki, BİM market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor. İşte, BİM'in hafta sonu çalışma saatleri...

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, marketler hafta sonu kısıtlamalarında belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. BİM, hafta içi ve Cumartesi günlerinde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Pazar günü ise 10.00- 17.00 arası hizmet verecek.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.



