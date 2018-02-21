FİNANS

Bimeks'te faaliyetler durma noktasında

21 Şubat 2018 17:15

Bimeks, şirket faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, alacaklılara sunulan iki seçenekli çözüm paketinin ise nihai çözüm olacağı belirtildi. Halihazırda şirket bünyesinde 21'i geçici kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunuyor.

Bimeks'te faaliyetler durma noktasında
Bimeks bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için ilk etaptaki çözüm planının, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, "mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli" üzerinde oluşturulacağını açıkladı.
 
Bimeks ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcılarına, içinde bulunulan sıkıntılı durum ile ilgili sunduğu çözüm planını 5 Şubat'ta KAP'a açıklamıştı.
 
Bugünkü açıklamada ise, "Alacaklılarımıza sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, 'mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli' üzerinde oluşturulacaktır" denildi.
 
Alacaklıların kendilerine sunulan çözüm planıyla ilgili cevaplarını şirkete yazılı olarak ilettikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında açıklama yapılacağı da ifade edilen açıklamada ayrıca, şirketin mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kaldığı belirtilerek, "Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçici kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.(REUTERS)

 

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