Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlara ilişkin, "Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz." dedi. Karabük'e gelen Bakan Pakdemirli, Yenice Hükümet Konağı yanındaki meydanda yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Yenice'de Yenicelilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Pakdemirli, Yenice'de orman ürünlerinin ön planda olduğunu belirterek, "Orman demek Yenice demek, Yenice demek orman demek. 2002 yılında Türkiye'nin orman alanının hepsi yüzde 22 iken 2023 hedefimiz yüzde 30. Bugün de yüzde 28'e geldik. Bir buçuk milyon hektardan daha fazla orman alanımızı artırdık. '7 milyar ağaç dikeceğiz.' dedik yani 'Dünyada her yaşayan bir kişiye bir ağaç dikeceğiz.' dedik ve bu yolda arı gibi çalışıyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin OECD raporunda son 10 yılda orman varlığını artıran ülkelerin arasında en ön seviyelerde yer aldığını dile getiren Pakdemirli, orman ve ağacın çok önemli olduğunu kaydetti.

Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu, doğal gazla ilgili çalışmaların biteceğini, Yenice'nin en yakın zamanda doğal gaza kavuşacağını dile getirerek, "Onlar konuşur, AK Parti yapar. Rabb'ime şükürler olsun ki Türkiye'nin başına gelen en güzel şeylerden biri de Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldır iktidarda." dedi. 'ORMAN KÖYLERİNDEN GÖÇ OLMAMALI' Yenice Organize Sanayi Bölgesine yeşil alan kazandırarak bölgenin hemen yanındaki ormanlık alanın ibadethane, eğitim ve sağlık tesisi alanı olarak kullanılmasını sağlayacakları bilgisini veren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Orman köylerimizin daha fazla kalkındırılması gerekiyor. Orman köylerimizden artık kentlere göç olmaması gerekiyor. Bunun için orman köylerimizin kalabileceği gelir seviyesini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim buraları mutlaka ağaçlandırmamız lazım. 2019 yılında 490 dekar alanda çalışma yaparak 30 bin fidanı da toprakla buluşturacağız. 2019 yılında 4 köyde 150 dekar alanda 10 bin lavanta, ıhlamur ve kestane fidanı dikeceğiz. 3 yıl Bakanlık olarak biz ücretsiz bakacağız sonra 49 yıllığına ücret almadan o köylerdeki orman köylümüze tahsis edeceğiz. Orman köylümüzün geliri artacak, hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmasında, vatandaşlara "28 Şubat postmodern darbesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Pakdemirli, Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye'nin 1970'li yıllarda koalisyonlarla uğraştığını anlatan Pakdemirli, "Temel ihtiyaç malzemesi olan ne varsa bunların hepsini kuyruklarla karnelerle aldık. Bakkallarda kuyruğa girdik. Benzin istasyonlarında kuyruğa girdik. Salça için, yağı için kuyruğa girdik, birçok yediğimiz, içtiğimiz basit şeyler için kuyruğa girdik. 1990'lı yıllarda da gene Türkiye istikrarsızlaştırıldı, 1980'li yıllarda Özal geldi. Bir istikrara kavuştu Türkiye ve prangalarını kırdı. Özal, Türkiye'yi tekrar gururlu bir ülke haline getirdi ama 1990'lı yılları koalisyonlarla ve istikrarsızlaştırmayla kaybettik. 2000'li yıllarda AK Parti'nin gelmesiyle sizlerin de destek ve teveccühüyle AK Parti ülkeyi iyi bir noktaya getirdi ama su uyur düşman uyumaz sürekli istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Bekir Pakdemirli, koalisyonların Türkiye'ye yaramadığını, vatandaşın teveccühüyle başkanlık sistemine geçildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim 2023'e kadar istikrarlı bir döneme daha ihtiyacımız var. Ondan sonra gönlünüzde kim varsa ona verebilirsiniz. Ama eğer bu seçimleri yerel seçim olarak görüp AK Parti'nin oyları düşerse yarın muhalefet kafamızda boza pişirir, biz de 2023'e kadar kalamayız. Türkiye bu kadar seçime gitmemeli. Tüm istikrara rağmen 16 yılda 13 seçime gidilmiş bu ülkede. Bu seçim işini bir kenara atıp hizmetlere bakmamız lazım. Bizim oturup makamımız alanındaki hizmetleri barajları, ormanları, fabrikaları, yolları gezip sizlere nasıl hizmet edeceğimize bakmamız lazım. Bizim kalan süremizde istikrarlı bir şekilde sizlere daha iyi nasıl hizmet edeceğimizi hesap ediyor olmamız lazım. O nedenle bu seçimler sadece Yenice'de Coşkun Güven'e olan güveniniz değil, AK Parti'ye olan güveniniz ve AK Parti iktidarının devamına olan güveninizin tasdiğinizin de bir nişanesi, neticesi olacak. Bu anlamda AK Parti'ye güveninizin devamını istirham ediyoruz." '35 TONDA SATILMAK ÜZERE PİRİNÇ DEPOLARA ARZ EDİLDİ' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin dün itibarıyla tanzim satış noktalarında satış yapmaya başladığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Tanzim satışlar biliyorsunuz havanın kötü olduğu bu dönemde domates, biber, patlıcan üzerinden iktidarımızın bütün hizmetleri yok sayılarak bize bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Biz de ne dedik, 'Bunun gereğini yaparız.' Bir haftada fiyatları yüzde 40-50 indirecek şekilde bir organizasyon yaptık ve tanzim satışlar başta iki büyük il olmak üzere ama isteyen diğer illerimize de 'eptt' üzerinden servis vermek üzere ucuz fiyatlı sebze, meyveyi ulaştırdık. Bunu ulaştırırken de en güzel netice bir hafta içinde Türkiye'deki sebze meyve fiyatları yüzde 40-50 oranında azaldı. Yani Ankara ve İstanbul'daki tanzim satışın Yenice'ye de Karabük'e de Düzce'ye de tüm illere de bir faydası olmuş oldu." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinde hububat ürünlerinin satışına da başladıklarını belirten Pakdemirli, "Nohut, mercimek satışına dün itibarıyla başladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz. Bunun da vatandaşımıza, hemşehrilerimize, Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



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