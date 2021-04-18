Son dönemlerde yoğun ilgi gören kripto para piyasasına yatırım yapmak isteyen ve kripto para piyasasını takip eden vatandaşlar Papara'dan Binance'a nasıl para aktarılır sorusunun yanıtını sorgulamaya koyuldu. Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto para kullanıcılarının kullandığı Papara uygulamasından Binance'ye para aktarımı yapılabiliyor. Peki Binance'a nasıl para yatırılır? Papara'dan Binance'a nasıl para aktarılır?

BİNANCE'A NASIL PARA YATIRILIR? PAPARA'DAN BİNANCE'A NASIL PARA AKTARILIR?

Papara’dan Binance’ye para aktarma işleminde Türk Lirası yollamak ve çekmek kripto para yollamaya göre artık çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde işliyor. Tek sorun % 1 komisyon oranı bulunması. Papara hesabı bulunan aşağıdaki yöntemle Türk Lirası aktarımı yapabilir:

Binance para yatırmak için öncelikle yukarıdaki resimde bulunan Binance mobil uygulamasını açtıktan sonra daire içine alınmış olan, 1 ile gösterilen "Cüzdan" sekmesine basmalısınız. Ardından daire içine alınan 2 ile gösterilen Spot yazısına basmalısınız. Eğer spot yazısını bu ekranda görmediyseniz sayfayı biraz daha yukarıya doğru kaydırmalısınız.