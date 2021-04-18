Son dönemlerde yoğun ilgi gören kripto para piyasasına yatırım yapmak isteyen ve kripto para piyasasını takip eden vatandaşlar Papara'dan Binance'a nasıl para aktarılır sorusunun yanıtını sorgulamaya koyuldu. Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto para kullanıcılarının kullandığı Papara uygulamasından Binance'ye para aktarımı yapılabiliyor. Peki Binance'a nasıl para yatırılır? Papara'dan Binance'a nasıl para aktarılır?
Papara’dan Binance’ye para aktarma işleminde Türk Lirası yollamak ve çekmek kripto para yollamaya göre artık çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde işliyor. Tek sorun % 1 komisyon oranı bulunması. Papara hesabı bulunan aşağıdaki yöntemle Türk Lirası aktarımı yapabilir:
Binance para yatırmak için öncelikle yukarıdaki resimde bulunan Binance mobil uygulamasını açtıktan sonra daire içine alınmış olan, 1 ile gösterilen "Cüzdan" sekmesine basmalısınız. Ardından daire içine alınan 2 ile gösterilen Spot yazısına basmalısınız. Eğer spot yazısını bu ekranda görmediyseniz sayfayı biraz daha yukarıya doğru kaydırmalısınız.
Yukarıdaki resimde bulunan Binance’deki "Spot" cüzdanınıza girmelisiniz ve resimdeki daire içine alınmış "Yatırma" butonuna basarak devam etmelisiniz. Karşınıza aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yatırmak istediğimiz kripto ve yerel paraların listesi çıkacak. Resimde daire içinde 1 ile gözüken "Nakit" sekmesini seçin. Daire içinde 2 ile gözüken arama kutucuğuna "TRY" yazarak çıkan sonuçtan daire içinde 3 ile gözüken yerdeki "TRY’yi seçerek Binance’ye para yatırma işlemine devam edin. Eğer kripto para yatıracaksanız buradan kripto parayı da seçebilirsiniz.
Binance para birimi olarak Türk Lirası yatırmak için Papara uygulamasını kullanacağımız için aşağıdaki daire içine alınmış Papara seçeneğini seçerek sayfayı aşağıya doğru kaydırın.
Sayfanın aşağısına doğru gelince aşağıdaki resimdeki resimde daire içerisinde 1 ile gözüken "Miktar" kısmına yatırmak istediğiniz TL miktarını yazıyoruz. Daire içerisinde 2 rakamı ile gösterilen Vatandaşlık Numarası yazan kısımana TC numaranızı yazıyoruz ve daire içerisinde 3 ile gösterilen "Devam Et"e basıyoruz. Aşağıdaki resimde eğer fark ettiyseniz Papara uygulaması para transferi için % 1 komisyon alıyor. Komisyon yollanan para miktarıyla alakalı olarak değişebiliyor. Bu komisyon ücreti tamamen Papara’ya gidiyor ve Binance’nin buradan bir geliri olmamakta.
Binance para yatırmak için sizi Papara uygulamasına yönlendirecek. Burada aşağıdaki resimdeki gibi giriş bilgilerinizi girerek Papara hesabınıza erişmelisiniz.
Karşımıza çıkan yukarıdaki resimdeki gibi sayfada eğer Google veya Facebook ile giriş yapıyorsak onlardan birini, eğer yapmıyorsak telefon numaramızı, ardından çıkan sayfaya şifremizi giriyoruz. Son olarak Papara’dan gelen SMS kodunu yazarak Binance’ye para yatırma işlemini onaylama sayfasını yönlendirileceksiniz.
Yukarıdaki resimdeki gibi açılan Binance’ye para yatırma sayfayını onayladıktan sonra Papara mobil uygulaması bizi Binance’nin uygulamasına yönlendirecek ve bizi aşağıdaki resimdeki gibi para yatırma işlemimizin Binance’ye ulaştığını bildiren bir sayfa karşılayacak. Daire içerisinde View Wallet Türkçesi ile cüzdana bak yazısına tıklayarak cüzdanınıza, Oradanda Spot cüzdanı seçerek Binance Spot cüzdanınıza yatırmış olduğunuz TL’nin hesabınıza geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.
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