Binance kapanır mı? Binance güvenilir mi? İşte yorumlar...

Binance sistem güncellemesi nedeni ile yaşanan aksaklığın ardından gündem oldu. Kripto para piyasasında yaşanan mağduriyetlerin ardından kullanıcılar Binance güvenilir mi? Binance kapanır mı? konuları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, Binance hakkında yorumlar... BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ? Binance TR Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre 25 Nisan tarihinde sistem güncellemesi uygulanacağı duyuruldu. Binance TR tarafından yapılan açıklama şöyle: Binance TR, Sistem Güncellemesi (25.04.2021) "Değerli kullanıcılarımız, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve platformumuzu her zamankinden daha iyi hale getirebilmek adına 25 Nisan 2021, 07:00-11:00 saatleri arasında sistem güncellemesi çalışması yapılacaktır. Güncellemenin ardından platformumuz derhal işlemlere devam edecektir. Yapılan güncelleme sistem kararlılığı ve genel sistem performansını artırmayı hedeflemekte ve sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Her zaman olduğu gibi, güncelleme sırasında da hesap ve fonlarınız Binance koruması ve güvencesi altında olacaktır. Sabrınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz. "

BİNANCE NEDİR? Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmuyor. 2017’de Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018’den beri ticaret hacmi ve marketinde listelediği altcoin’lerinin sayısı ile dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor. Listelenen altcoin’lerin sayısı ile Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 2017’de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018’den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin’lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor. Listelediği altcoin’lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda görülüyor. Binance ayrıca hizmet sunduğu tüm ülkelerin para birimleri ile işlem yapabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılarına her konuda dört dörtlük hizmet sunmayı hedefleyen Binance, sürekli kendini geliştirmekte ve gün ve gün hizmet sunduğu ülkeleri genişletmektedir.

BİNANCE KAPANIR MI? BİNANCE GÜVENİLİR Mİ? Binance kripto para piyasasnda uluslararası çapta en çok güvenilen platformlar arasında yer alıyor. Binance'in kapanacağı yönünde henüz herhangi bir iddia veya açıklama bulunmuyor. Binance kullanıcıları tarafından yapılan yorumlar ise şöyle: *#Binance bu güncellemeleri düzenli olarak yapıyor zaten iyileştirme için standart yaptığı güncellemelerden bir tanesi herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum ama riske girmek istemezseniz paranızı çekebilirsiniz. *Binance üzerinde alım emri girdim. Ancak girdiğim emir işlem geçmisinde görünmüyor. Emir için girilen bakiye işlemde göründugunden o bakiyeyi kullanamıyorum. *Binance'de bakım başlamış sanırsam. Ondan dolayı bir sorun var. Birazdan düzelir diye düşünüyorum *Gelişmiş kullanıcı arayüzü ve hızlı, tatminkar destek konusunda müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım sergileyen kripto alım satım platformudur. Yeni eklenen coin ve tokenlarla portifolyosuna rağbet görmeyen para birimlerini eklese de qsp, pwr ve rdn gibi birimlerle toplam işlem hacmini kaydadeğer oranlarda artırmıştır. Geliştirici ekibinin stop-loss ekranı üzerinde çalıştığı bilinmektedir. üç vakte kadar, benzer borsalardan bir eksiği kalmadan, ivmelenerek yoluna devam edeceği beklenmektedir.