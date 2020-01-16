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  4. Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Bingöl İl Encümeni'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü sınırlarındaki 53,96 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 54 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi 29 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00'te Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

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Bingöl, resmi gazete,

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