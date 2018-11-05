Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

İşsizlik maaşı bağlanabilmesi için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün “sürekli” çalışmak gerekiyor. Sürekli çalışma kuralının bazı istisnaları bulunuyor. Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, mahkumiyetle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmıyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre , son 120 gün içinde iş değişikliği yapan ve iki iş arasında bir gün boşluğu bulunanlar ise işsizlik maaşı alamıyor. Üç yıl işsizlikprimi ödeyen işçi işsiz kaldığında on aylık işsizlik maaşı alabiliyor. Ancak, 15 yıl kesintisiz çalışan bir işçi son 120 gün içinde o şirketten ayrılıp başka bir şirkette işe başlarken 1 gün prim ödenmemişse işsizlik maaşından yararlanamıyor.

AĞUSTOS AYINDA 12 BİN 500 KİŞİ ETKİLENİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planını açıkladığı tarihte, bu durumda olan işçi sayısının 12 bin 500 kişi olduğu belirtildi. Türkiye’de son üç aylık dönemde dövizde yaşanan ani dalgalanma dolayısıyla çok sayıda iş yerinde işçi çıkarmalar yaşandı. Bu nedenle, 120 gün sürekli çalışma kuralına takılan kişi sayısının daha da arttığı tahmin ediliyor.