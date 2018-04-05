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Binlerce kişiye erken emeklilik şansı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Askerlerimizin emeklilik şartlarında da kolaylık sağlanıyor. Er ve asteğmenler 2 yıl erken emekli olabiliyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı habere göre, vatan için canlarını bile feda eden askerlerimizin geleceğini yasalar da koruma altına alıyor. Emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor.

Askerlere erken emeklilik şansı! İşte detaylar

Askerlerimizin emeklilik şartlarında da kolaylık sağlanıyor. Er ve asteğmenler 2 yıl erken emekli olabiliyor.

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Sabah'tan Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı habere göre, vatan için canlarını bile feda eden askerlerimizin geleceğini yasalar da koruma altına alıyor. Emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor.
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Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor.
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Böylece işe girilen tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanların öncelikle işe girdikleri tarihe bakması gerekiyor. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebiliyorlar.
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ASTEĞMENE YIPRANMA VAR

ASTEĞMENE YIPRANMA VAR
Asteğmen olarak askerliğini yapan kişilerde iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar.
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Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı'na tabi oluyor.
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Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih, yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç sayılıyor. Primler de toplam prime ekleniyor.
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ÖRNEK HESAPLAMA

ÖRNEK HESAPLAMA
Mehmet Bey 10.09.1970 doğumlu ve 10.07.1993 tarihinde işe girmiş ve askerliğini de sigortadan önce yapmış olsun. Mehmet Bey'in emeklilik şartları 25 yıl, 54 yaş ve 5.675 gün. Emekli olacağı tarih ise 10.09.2024. Eğer 8 aylık askerlik borçlanması yaparsa işe giriş tarihi 10.11.1992'ye çekilecek. Şartlar 53 yaş, 5.600 gün, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak. Böylece 1 yıl erken emekli olabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
emeklilik Erken emeklilik askerlik
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Askere gitmeden önce işe girmiş devletine prim ödemeye başlamış katma değer ödemeye başlamış adamın suçu ne. tam tersini yapıyorsunuz. 25 yaşına kadar gezmiş tozmuş adamı emekli etmeye çalışıyorsunuz. 18 yaşında işe girmiş hayatının baharında çalışmış adama ceza veriyorsunuz. aferin size
Bu emeklilik yaşını kanunsuz uzatan o günün hükümeti ANAP ve SSK bakanı Yaşar okuyan çok intizar aldı geriye dönük kanunu işletip çok kişinin hakkını yediler,kanun çıktığı tarihten geçerlidir ama bunlar ne yaptı geri dönök işlettiler,asker iki yıl erken olsa ne olur olmasa ne olur,şuanda on senedir bekleyen vatandaşlar var.
Astsubayların emeklilikleri düzenlenlensin emekli olunca maas yarı yarıya düşüyor ancak subayda öyle değil
memurlarda yaşa takılanlara çözüm yok biz 65 yaşına kaadar çalışalım değil mi??? Cari açığı kim kapatacak, biz değil mi???
Tsk nın emeklilik yaşı düzenlensin 55 yasına kadar askerlik mesleği zor
bu yasa yanimi çıkmış zaten yıllardır var olan bişey yoksa sisiznmi yeni haberiniz oldu bizde yeni bir düzenleme var sanıp sonuna kadar okuduk boşşş
yaşa takılanlanlara yokmu güzel haber,,,,,,,,
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