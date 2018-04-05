Binlerce kişiye erken emeklilik şansı!

Sabah'tan Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı habere göre, vatan için canlarını bile feda eden askerlerimizin geleceğini yasalar da koruma altına alıyor. Emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor.

Askerlere erken emeklilik şansı! İşte detaylar

Askerlerimizin emeklilik şartlarında da kolaylık sağlanıyor. Er ve asteğmenler 2 yıl erken emekli olabiliyor.

1 / 7 Sabah'tan Faruk Erdem'in köşesine taşıdığı habere göre, vatan için canlarını bile feda eden askerlerimizin geleceğini yasalar da koruma altına alıyor. Emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor.

2 / 7 Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor.

3 / 7 Böylece işe girilen tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanların öncelikle işe girdikleri tarihe bakması gerekiyor. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebiliyorlar.

4 / 7 ASTEĞMENE YIPRANMA VAR Asteğmen olarak askerliğini yapan kişilerde iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar.

5 / 7 Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı'na tabi oluyor.

6 / 7 Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih, yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç sayılıyor. Primler de toplam prime ekleniyor.