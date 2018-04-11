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iha.com.tr » Binlerce kişiye memurluk fırsatı! Binlerce kişiye memurluk fırsatı! Binlerce kişiye memurluk fırsatı! 2018 yılının başlaması ile memur alımı ilanları yayınlanıyor bununla beraber binlerce memur adayı kamu ilanlarını merak ediyorlar. 1 / 9 Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatı Binlerce kişiye memurluk fırsatı! Kamuya alımlar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Peki Hangi kurum kaç memur alıyor? KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? 2018`de memur alımı yapacak kurumlar hangisi? İşte detaylar... 2 / 9 Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatı Binlerce kişiye memurluk fırsatı! MEMUR ARAYAN KURUMLAR .Jandarma Genel Komutanlığı 500 muvazzaf sözleşmeli subay, Hacettepe Üniversitesi 38 akademik personel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli, Gazi Üniversitesi 33 akademik personel, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 57 bin personel alımı gerçekleştirecek . GALERİNİN DEVAMI Yıllar sonra gelen itiraf! '3 yıl boyunca Cüneyt'in yemeklerine ilaç koyduk' - 4 C-Serisinde 170.000 TL’ye kadar %0,99 faiz - 36 ay vade fırsatıMercedes Vahşetten 17 gün önce - 3 Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bomba iddia - 1 23 Nisan'da NG Sapanca'ya gelin, bahar coşkusunu ailece yaşayınNG Hotel Sapanca Bahçelievler’de “bahçeli” evlerNef Bahçelievler 3 / 9 Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatı Binlerce kişiye memurluk fırsatı! MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI? .Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye`nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor. . 4 / 9 Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatı Binlerce kişiye memurluk fırsatı! Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.. 5 / 9 Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatıAltın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte çeyrek altının fiyatı Binlerce kişiye memurluk fırsatı! Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK`ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.