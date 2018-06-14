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Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

65 yaş aylığı alan 581 bin kişinin yüzü torba yasayla sağlanan yüzde 88 zamla güldü. Aylığın tutarı bu ay 265,79 liradan 500 liraya çıktı.

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da Temmuz ayında olacak.

Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. Enflasyon tahminlerine göre memur zammı yüzde 6.77'yi bulacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, yaşlılık aylığı 533,85 liraya, 3 ayda bir ödenen tutar da bin 601 lira 55 kuruşa yükselecek. Eylül ayı itibariyle de ödeme aylık olarak yapılacak. (Takvim)

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