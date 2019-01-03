İşte küçülmeye gidecek ve binlerce işçi çıkartacak olan şirketlerin listesi...

Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! 2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

General Motors Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), kasım ayında Kuzey Amerika'daki beş fabrikasını kapatacağını ve 14 bin çalışanını işten çıkartacağını duyurmuştu.

GM ayrıca, 2019'un sonuna dek, Kuzey Amerika dışındaki üç fabrikasını daha kapatacağını bildirdi. Karar, artan üretim maliyetleri, yavaşlayan otomobil satışları ve şirketin yeni kamyonet, elektrikli ve sürücüsüz araçlara odaklanması sonrasında alındı. Şirketin açıklamasında 2020 sonuna kadar 6 milyar dolar tasarruf hedeflendiği belirtildi. GM, Kuzey Amerika'daki kesintilerin 6100'den fazla vardiyalı işçi ve 8 binden fazla maaşlı personeli etkileyeceğini söylüyor. Şirket dünya genelinde 180 bin dolayında vardiyalı ve maaşlı işçi çalıştırıyor ve maaşlı işçileri yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyor.

Huawei Yılın sonunda Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklandığı bildirildi. Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep etti.

ABD, Çin'in dev teknoloji firmaları ZTE ve Huawei'e yönelik de kısıtlamalar getirirken, bu şirketlerin ABD ve üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerini potansiyel tehdit olarak görüyor. Huawei, siber güvenlik korkularına ve kısıtlamalarına rağmen, bu yıl 200 milyon akıllı telefon ünitesi göndermeyi hedefliyor, ancak yurtdışındaki konumunu iyileştirmek amacıyla, şirket son zamanlarda beş yıl boyunca siber güvenliğe 2 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Facebook Trump'ın seçim kampanyasında yardım aldığı Cambridge Analytica'nın Facebook üzerinden elde ettiği verilerin büyüklüğü ve detayı, dünya çapında büyük bir öfkeye yol açtı.

CEO Mark Zuckerberg, Facebook'un Instagram TV ve Facebook Watch gibi yeni ürünler geliştirmek de dahil olmak üzere 2019'da şirkete önemli yatırım yapmayı planladığını söyledi. Ayrıca zaman içinde daha iyi eşleşmesi gereken maliyet ve gelirlerin de olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi. Ancak Bloomberg Intelligence'den Matthew Schettenhelm, mahremiyet endişelerinin Facebook'u hala etkilediğini söylüyor.

Air France-KLM Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının grevi, ülkede hava ulaşımını çıkmaza sürüklerken, dünyanın en çok turist çeken ülkesi Fransa'nın ülke yönetimini de turizm sezonunun başladığı dönemde derinden endişelendiriyor.

1933’te kurulan ve “Fransa havadadır” sloganını kullanan Air France'da grev ve gösterilere neden olan yeniden yapılanma ve ücretlerin dondurulması kararları 2015’te dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği “yırtık gömlek” görüntüleriyle başladı. Şirketin 2020 yapılanma hedefleri planı doğrultusunda 2 bin 900 kişi ile yollarını ayırma kararına tepki gösteren çalışanlar, Merkez Komite Toplantısını basarak, üst düzey yöneticileri tartakladı.

22 Şubat’ta ilk genel grev kararını uygulayan çalışanlar, 2018 yılı için maaşlara yüzde 6 zam talebinde bulunarak, aksi taktirde belirli günlerde grevin devam ettirileceğini duyurdu. Şirketin Paris merkezli uzun mesafeli uçuşlarının yaklaşık yüzde 30’unun, orta ve kısa mesafeli uçuşlarının ise önemli bölümünün iptal edilmesine neden olan grevler, 22, 23 ve 30 Mart tarihlerinde devam etti. Sendikalar, nisan ayında aralıklarla 8 gün greve giderken, mayıs ayında ise şimdiye kadar 4 gün için grev tarihi belirlendiğini duyurdu. Air France yönetimi, bir günlük grevin şirkete zararının 25-30 milyon avro civarında olduğunu ve 2018’in ilk çeyreğinde toplam zararın 269 milyon avro olduğunu açıkladı. Şirketin nisan ve mayıs aylarındaki grevlerde göreceği zararın ne kadar olacağı hakkında tahmin yürütülürken, en iyimser tahminle 300 milyon avro olacağı belirtiliyor.

Deutsche Bank Bloomberg’e ait son bir yazı yazarı olan Mark Whitehouse’a göre, Almanya’nın en büyüğü olan Deutsche Bank “korkunç durumda”. Maliyetleri düşürmeye çalışan Deutsche Bank'ta kasım ayında Frankfurt'taki genel merkezine kara para soruşturması kapsamında baskın yapıldı. Frankfurt Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 170 kişilik ekip bankada arama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, Alman polisinin Deutsche Bank'ın Almanya'daki 6 ofisinde arama yapıldığı teyit edildi.Aramanın Danimarkalı Danske Bank'ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işlemlerinde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Soruşturmanın Panama belgeleri ile ilgili olduğunu duyuruldu. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016'da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı. Ofislerin arandığı haberi sonrasında Deutsche Bank hisseleri yüzde 3.7 düştü. Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing yatırım bankasına yapılan kesintilerin beklenenden daha derin bir etkiye sahip olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Rolü bu yılın başlarında üstlendiğinden beri, banka 2.300 işten ayrıldı ve gelecek yılın sonuna kadar 4.700 kişiyi daha işten çıkarmayı hedefliyor.

GlaxoSmithKline Daha önceden adını rüşvet iddialarıyla duyuran GlaxoSmithKline (GSK) yılın sonunda Tesaro'yu yaklaşık nakit 5.1 milyar dolar karşılığı satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, satın alma fiyatı nakit hisse başına 75 dolar olacak ve bu, Tasaro'nun 30 günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama fiyatı olan 35.67 doların yüzde 110 primli seviyesini işaret ediyor. GSK, Tesaro ve bağlı Ar-Ge ve ticari yatırımlarının satın alınmasının önümüzdeki iki yılda düzeltilmiş hisse başına karı yüzde 5 ila 9 arası etkilemesini bekliyor. GFK, 2018 yılının tüm yıl için düzeltilmiş hisse başına karı için artış tahminini değiştirmeyerek yüzde 8 ila 10 aralığında bıraktı. Bakalım önümüzdeki yıl skandallar etkileyecek mi, rakiplerine yetişecek mi...

TATA motors Hintli otomobil üreticisi Tata Motors, bu yıl düşük satışlar, derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan düşüşler ve 2008'de satın aldığı İngiliz birimi Jaguar Land Rover'da (JLR) yaşanan kriz nedeniyle hisse senetlerinin düşmesini izledi. Hintli otomobil üreticisi Tata Motors, büyük uğraşlar sonunda Mart 2008’de Premium İngiliz otomobil markası olan Jaguar Land Rover’ı satın almıştı. Jaguar Land Rover, Çin’deki satışların yanı sıra, dizel araçlara olan talebin düşmesinden etkilenmiş ve 2018’in üçüncü çeyreğinde 90 milyon sterlin zarar etmişti. 5000 kişiye kadar iş kaybının olabileceğini bildirilirken, 2,5 milyar £ ‘luk borçlanmayı yeniden yapılanmaya başlamak üzere olduğu belirtiliyor.

İşte tüm bu ayrıntılar doğrultusunda Jaguar Land Rover’ın hisselerinin satılacağı konuşulurken, spekülasyon olduğunu belirten marka yetkilileri, böyle bir satışın olmayacağını net bir şekilde ifade etmişlerdi. Ancak Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Ralf Speth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken iyi bir anlaşma sağlayamaması halinde, şirketin ülkedeki yatırımlarının riske gireceği uyarısında bulundu. Şimdiden 1.000 kişinin işten ayrıldığı da ifade edildi. Financial Times gazetesine değerlendirmede bulunan Speth, İngiltere'nin AB'den ayrılırken uygun şartlarda bir anlaşma sağlayamaması durumunda, şirketin ülkedeki yaklaşık 80 milyar sterlin değerindeki yatırım planlarının bozulacağını ve İngiltere'deki üretim tesislerini kapatabileceklerini kaydetti. Öte yandan dünyanın en ucuz arabası olarak bilinen Nano'nun Haziran ayı üretiminin 1 adete düşmesinin ardından Tata Motors sürpriz bir karar alarak otomobilin üretimini sona erdiriyor. Nano 2008 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde 1500 dolardan satılıyordu.

Ford Ford'un üçüncü çeyrek sonuçları, büyük ölçüde yoksul binek otomobil hacimlerini dengeleyen güçlü kamyon satışları sayesinde beklentileri aştı. Fakat aynı zamanda, net gelirin bir yıl önce 1,6 milyar dolardan 1 milyar dolara düştüğünü gördü.

Ford'un hisse senedi performansı düşük kaldı ve değişen otomobil endüstrisindeki bazı rakiplerden daha fazla mücadele etmeye devam ediyor. Maliyetleri düşürmek amacıyla Ford, Alman rakibi Volkswagen ile sürücüsüz araçlarla ilgili görüşmelerde bulunuyor. Ancak diğer ABD araç üreticileri gibi, Ford da genel satışların düşmesine neden oluyor ve buna göre uyarlanması gerekecek.

EDF Her yıl çok sayıda teknik kazalara neden olan Fransa’nın ilk nükleer santrali ‘Fessenheim’ın, 2019 yılının başında kapanacağı kesinleşti.İki reaktörlü santralin toplam enerji kapasitesi 1760 MW. Enerjisin yüzde 70’ini Fransız Elektrik Kurumu (EDF) ve yüzde 20’sini komşusu Almanya’ya ihraç eden santralle ilgili Fransa Enerji ve Çevre Bakanlığı kapatma sürecinin kontrolü için özel görevli atadı.

2019 yılında başlayacak olan kapatma çalışmaların 20-25 yıl sürmesi bekleniyor. Fransa 58 reaktörüyle Avrupa’da nükleer reaktör sayılarına göre ilk sırada yer alan ülke. Dünya sıralamasında Amerika’dan sonra Fransa ikinci sırada.

Goldman Sachs Yatırım bankası Goldman Sachs yıl sonunda skandalla sarsıldı. Malezya'da başsavcılık, kamuya ait 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yatırım fonuyla ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a dava açtı. Bloomberg'de yer alan habere göre, Başsavcı Tommy Thomas yaptığı açıklamada, Malezya hükümetinin Goldman Sachs'ı fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etmekle suçladı.

Thomas, bankanın tahvil satışları sırasında hazırladığı sirküler ve memorandum belgelerinde yer alan notların açıklamaların yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini öne sürdü. Başsavcı ayrıca bankanın fonların kötüye kullanılacağını bildiği halde yatırımcılara meşru amaçlı kullanılacağı konusunda güvenceler verdiğini belirtti. Başsavcılık bankanın aracılık ettiği 6,5 milyar dolarlık satış için 2,7 milyar dolar tazminat ödemenin yanı sıra, aracılık hizmetlerinden elde ettiği 600 milyon dolar geliri iade etmesini istedi. Söz konusu sahteciliğin finans piyasasına olan güveni temelden sarsacağını ifade eden Thomas, "Eğer zanlılar aleyhine herhangi bir yasal işlem yapılmazsa, finansal sitemi ve piyasaya olan güveni temelden sarsan bu eylem cezasız kalmış olacaktır." dedi. Goldman Sachs tarafından ise suçlamalar reddedildi. Mahkemede kendilerini en kararlı şekilde savunacaklarını vurgulayan banka sözcüsü Edward Naylor, "Suçlamaların hedefinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Olayın aydınlatılması için tüm ilgili otoritelerle iş birliğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

BAYER Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurdu. Bayer AG’den yapılan açıklamaya göre, şirket küresel olarak yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket, hayvan sağlığı bölümünü satarak, ilaç, tüketici sağlığı ve bitki bilimine yoğunlaşacak.

Şirket, 2017 sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 100 bin istihdam sağlarken, bunların 31 bin 620’si Almanya’da bulunuyor. Bayer AG, ABD’li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Satın almadan sonra, 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kansere yakalandığı gerekçesiyle bu yılın ağustos ayında 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İlaçla ilgili en az 9 bin dava açılırken Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti. Monsanto firmasının yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer’in piyasa değerinden ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi.

Sears ABD'de 132 yıllık perakende zinciri Sears, iflas için mahkemeye başvurdu. CNN'de yer alan habere göre, Sears ve Kmart mağaza zincirlerini bünyesinde barındıran Sears Holding, borçlarını ödeyemediği için New York'taki Federal Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Holdingin bugün itibarıyla vadesi dolan 134 milyon dolarlık borç taksitini ödeyemeyeceği için iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi. Holdingin en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Eddie Lampert, yaptığı açıklamada, şirketin son dönemde daha sağlıklı bir borç yapısı oluşturmak için çaba harcadığını ancak zararlar nedeniyle istenilen hedeflere ulaşılamadığını kaydetti.

İflasın şirketin, borçlarını ve işletme maliyetlerini dengelemesi için fırsat olacağını belirten Lampert, "Daha karlı ve rekabetçi bir perakende şirketi olabilmek için bu gerekli." ifadesini kullandı. İflas başvurusunun ardından Lampert'in görevinden ayrıldığı, şirketin geçiş aşamasında 3 profesyonel yönetici tarafından idare edileceği bildirildi. Şirketin, iflasın ardından da piyasada kalmayı sürdüreceği, karlılığını sürdüren mağazaların çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Sears ve Kmart'ın internet satış platformlarının da açık kalacağı belirtildi. Amerikan toplumunun alışveriş alışkanlıklarını belirleyen 132 yıllık şirket, Amazon gibi internetten alışveriş platformlarının yaygınlaşması nedeniyle uzun süredir karlılığını sürdürmekte zorlanıyordu. ABD'de son yıllarda Toys "R" Us, RadioShack ve Sports Authority gibi perakende zincirleri, iflaslarını açıklayarak piyasadan çekilmişti.

TESCO İngiltere perakendecisi Tesco'nun hisseleri ilk yarı kar tahminlerini kaçırdıktan sonra Ekim ayında yüzde 8 düştü. Tesco’nun bazı kadın çalışanlarının, kendilerine erkeklerle eşit ücret ödenmesi yönünde açtığı davaların şirkete toplamda 4 milyar sterlinlik bir maliyet çıkarabileceği iddia edilmesi de tepki toplamıştı.

2014'te muhasebe kriziyle sarsılan perakende zinciri, Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci süpermarket zinciri olan Sainsbury, Asda ile 13.3 milyar sterline anlaştığını açıklamasıyla sarsıldı. Pazar lideri 2019'da değişecek mi görülecek.

TOSHIBA Japonya'nın dev şirketlerinden Toshiba, 5 yıllık yeni stratejisi doğrultusunda iş gücünün yüzde 5'lık kısmını yani yaklaşık 7000 personeli işten çıkaracağını açıkladı. Toshiba, bunun yanı sıra sorunlarla boğuşan ABD'deki doğal gaz birimini de satacak ve Britanya'daki nükleer enerji faaliyetini de tasfiye edecek.

Tokyo Borsasında işlem gören Toshiba hisseleri haberler sonrası yüzde 12 artarken şirketin kendi hisselerinin yüzde 40'ını satın alarak temettü paylarını arttıracağını duyurması da yatırımcılarla tarafından son derece olumlu karşılandı. Japon holdingi, yaptığı açıklamada Amerika'daki gaz işletmesini 2019 mart ayı itibarıyla elden çıkarmayı planladığını belirtse de başta potansiyel alıcılar olmak üzere herhangi bir ilave detay paylaşmadı. Birleşik Krallık'ta alıcı bulamadığı nükleer enerji operasyonu NuGen'i de kapatacak olan Toshiba, tasfiyeyi 2019 başlarında tamamlamayı planlıyor. Toshiba'nın gerçekleştireceği 7000 kişilik işten çıkarma operasyonu da bu tercihlerle bağlantılı.

BT İngiltere telekom şirketi BT, kısa bir süre önce karma gelir artışı kaydetti, ayarlanan kazançlar daha yüksek olmasına rağmen gelirlerinde yüzde 2'lik düşüş 14.66 milyar $ 'a düştü. BT'de mayıs ayında bir muhasebe skandalı ve kötü müşteri hizmetleri kaydına yönelik bir sarsıntı olduğu duyuruldu. Hisselerinde 1 yılda yüzde 30 oranında düşüş yaşandı.