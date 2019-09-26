FİNANS

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödeyeceği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede 15 bin 859 lira, 60 ay vadede ise 28 bin 416 lira azalmış olacak.Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık taşıt kredisi kullanacak vatandaşın en az 15 bin 380 lira, en çok 68 bin 199 lira parası cebinde kalacak.

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmesi ile 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar azalırken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 15 bin 380 lira ila 68 bin 199 lira arasında daha az ödeme yapacak.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 13 Eylül'de taşıt kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 20,80 düzeyinde bulunuyordu. Taşıt kredilerindeki aylık maliyet ise yaklaşık yüzde 1,73 olarak uygulanıyordu.

Mevcut durumda, 3 kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla iş birliği gerçekleştirmesi ile binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri yüzde 0,49-0,69 bandına geriledi.

Bu da taşıt kredileri faiz oranlarının aylık 1,04-1,24 puan düştüğüne işaret etti.

Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri kapsamında tüketiciler, sıfır kilometre binek araçlar için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay vade için kredi kullanabilecek.

Kamu bankaları, fiyatı 72 bin lira ila 120 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi verecek.


MALİYET EN AZ 6 BİN 409 LİRA AZALACAK

Taşıt kredilerinde aylık yüzde 1,73'lük faiz oranı ile 50 bin lira için 18 ay vadede 60 bin 434 lira geri ödeme alınıyordu.

Faizlerin yüzde 0,49'a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azalmış oldu. Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt kredilerinde 50 bin lira için ödediği maliyet ise 28 bin 416 liraya düştü.

Öte yandan taşıt kredilerinde uygulanacak üst faiz bandı olan yüzde 0,69 baz alındığında, 50 bin liralık taşıt kredisinde 18 ayda 6 bin 409 lira, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 ayda 24 bin 252 lira vatandaşın cebinde kalacak.

Daha iyi bir araç almak için 120 bin liralık krediye başvuran müşteriler, 18 aylık vadede yüzde 0,49'dan 6 bin 815 liralık maliyete katlanacak. Bu rakam daha önce 25 bin 40 lira iken, bu da katlanılan maliyetin 18 bin 225 lira azaldığını ortaya koydu.

Taşıtta 120 bin liralık kredinin toplam maliyeti 36 ay vadelide 171 bin 561 liradan 133 bin 500 liraya, 60 ay vadelide ise 210 bin 958 liradan 142 bin 759 liraya düştü. Böylece tüketici 3 yıllık kredide 38 bin 61 lira, 5 yıllık kredide de 68 bin 199 lira kar etmiş oldu.

Vatandaşın üst band olarak belirlenen yüzde 0,69'dan 120 bin liralık kredi kullanması halinde ise kredi maliyetinde 15,4 bin lira ila 58,2 bin lira arasında azalış gözlenecek.

Farklı tutar ve vadelere göre taşıt kredisi için hesaplanmış aylık ve toplam maliyet tablosu şöyle:

kredi-tablo1

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi kredi Faiz İndirimi

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