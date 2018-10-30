Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

AK Parti, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin de içerisinde olduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre;

Sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak. Savcılığa sevk edilecek

-Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getiriliyor.

İlaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak . Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin tl ye kadar ceza verilecek.

-Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek

Eczacı yardımcılığı da teklifle kaldırılıyor

Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin tl ceza uygulanacak.

-Tütün ürünlerindeki uyarı yazısı büyütülecek.

-Teklif kabul edilirse üniversite kampüslerinde sigara satılamayacak

