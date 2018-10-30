AK Parti, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin de içerisinde olduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
-Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getiriliyor.
İlaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak .
Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin tl ye kadar ceza verilecek.
-Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak
Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek
Eczacı yardımcılığı da teklifle kaldırılıyor
-Tütün ürünlerindeki uyarı yazısı büyütülecek.
-Teklif kabul edilirse üniversite kampüslerinde sigara satılamayacak
Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te
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