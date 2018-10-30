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Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü meclis sağlık komisyonunda görüşülmesi öngörülüyor. Teklifte, sigara paketlerinin tek tip hale getirilmesi de yer alıyor.

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

AK Parti, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin de içerisinde olduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre;

  • Sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak. Savcılığa sevk edilecek

-Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getiriliyor.

  • İlaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak .

    Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin tl ye kadar ceza verilecek.

-Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak

  • Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek

  • Eczacı yardımcılığı da teklifle kaldırılıyor

  • Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin tl ceza uygulanacak.

-Tütün ürünlerindeki uyarı yazısı büyütülecek.

-Teklif kabul edilirse üniversite kampüslerinde sigara satılamayacak

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanı şiddet düzenleme tbmm

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