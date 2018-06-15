Binlerce üniversite iş imkanı!

"Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" kapsamında 500 bin üniversiteli gence yaz döneminde çalışma fırsatı yaratılacak. Gençler şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak bir yandan cep harçlığını biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Böylece, 7 milyon öğrencinin ilk sigortalılığı kamu yararına yaptıkları hizmetle başlayacak.

İŞİ OLMAYAN KALMAYACAK



Uzun süre işsiz kalanlar "işe dönüşü hızlandırma" programına alınacak. Toplam 2.2 milyon gence işgücü piyasası eğitimi verilecek. 2023'e kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki 18-25 yaş arasındaki öğrenciler ilk kez sigorta sistemine dahil edilmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR'un yaşama geçireceği programın 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz fırsat olduğunu söyledi. Öğrencilerin eğitim aldıkları şehirlerde okurken hizmet etmiş olacaklarını anlatan Sarıeroğlu, "Hem gençlerin enerjisinden yararlanılacak hem de okul hayatlarına maddi olarak katkı sağlanacak" dedi. Gençler okudukları üniversitelerin bulunduğu illerde İŞKUR'un düzenlediği programlara katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.