BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

İletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yeni yıla girme heyecanı yaşayan kişiler sevdikleri ile 14,6 milyon dakika konuştu, bu sayı geçen yıla göre 5 milyon dakika arttı. 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günlerinde Turkcell’liler, 14 milyon GB data kullandı. Data kullanımı geçen yıla göre 3,5 GB artarken en çok görüşme yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

İletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yeni yıla sevdikleriyle birlikte kutlama heyecanı yaşayanlar (31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde) BiP’ten 2,8 milyon arama yaptı ve 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

Turkcell aynı dönemde en yoğun konuşma ve mesajlaşma günlerinden birini yaşadığı kaydedildi. 31 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede Turkcell’liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu. Turkcell’liler yurtdışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurtdışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran’a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa’dan gerçekleşti.