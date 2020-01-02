BiP'ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı

İSTANBUL (AA) - 31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde BiP'ten 2,8 milyon arama yapıldı, 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. Aynı tarihlerde 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BiP üzerinden sevdiklerini arayan kişiler 14,6 milyon dakika konuştu, bu sayı geçen yıla göre 5 milyon dakika artmış oldu.

31 Aralık gecesi ve yılın ilk günlerinde Turkcell'liler, 14 milyon GB data kullanırken, geçen yıla göre data kullanımı 3,5 GB arttı. En çok görüşme yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Verilen bilgiye göre, 48 saatlik sürede Turkcell'liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu.

Turkcell'liler yurt dışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurt dışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran'a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa'dan gerçekleşti.