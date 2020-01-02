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  4. BiP'ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı

BiP'ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde BiP'ten 2,8 milyon arama yapıldı, 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti - 48 saatlik sürede Turkcell'liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu - İstanbul'da 3 milyon 414 bin GB, Ankara'da 885 bin GB ve İzmir'de 732 bin GB data kullanıldı

İSTANBUL (AA) - 31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde BiP'ten 2,8 milyon arama yapıldı, 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. Aynı tarihlerde 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BiP üzerinden sevdiklerini arayan kişiler 14,6 milyon dakika konuştu, bu sayı geçen yıla göre 5 milyon dakika artmış oldu.

31 Aralık gecesi ve yılın ilk günlerinde Turkcell'liler, 14 milyon GB data kullanırken, geçen yıla göre data kullanımı 3,5 GB arttı. En çok görüşme yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Verilen bilgiye göre, 48 saatlik sürede Turkcell'liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu.

Turkcell'liler yurt dışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurt dışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran'a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa'dan gerçekleşti.

Turkcell, iki gün boyunca internet kullanımında da zirveye oturdu. Turkcell’liler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Mersin ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye'de, 13 milyon 910 bin GB data kullandı.

İstanbul'da 3 milyon 414 bin GB, Ankara'da 885 bin GB ve İzmir'de 732 bin GB data kullanıldı.

Bu üç şehri 477 bin GB ile Bursa, 469 bin GB ile Antalya, 445 bin GB ile Kocaeli, 367 bin GB ile Gaziantep, 327 bin GB ile Mersin ve 324 bin GB ile Hatay takip etti.

- UpCall uygulaması üzerinden iki gün içerisinde 2,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi

Telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunun görünmesini sağlayan UpCall uygulaması üzerinden de iki gün içerisinde 2,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre bu sayı 1 milyon artmış oldu.

İzleyiciler TV+'da, iki gün boyunca 210 bin film izledi. Toplamda film kanallarını izleme süresi ise 295 milyon 404 bin 671 dakika oldu. fizy'den 55 milyon dakika müzik dinleyen Turkcell'liler en çok fizy Top 50 ve 2020 Pop Parti listelerini tercih etti.

İki gün boyunca Dergilik'ten 209 bin dergi, 73 bine yakın gazete indirilirken, kullanıcılar 16 milyon fotoğraf ve 1,3 milyon videosunu lifebox'a yükleyerek güvence altına aldı.

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