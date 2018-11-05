Bir ayakkabı devi daha konkordato istedi

Ayakkabı sektöründe 1965'ten bu yana faaliyet gösteren, Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirket için konkordato talep edildi. Ricardo Colli markası ile üretim ve ihracat yapan şirket, ayakkabı sektörün önde gelen oyuncularından biri konumunda.
ESER Ayakkabıcılık'ın temeli 1965 yılında, Kars’tan İstanbul’a göç eden Şinasi Şamdanlı tarafından 200 metrekarelik bir dükkânda atıldı.
Hürriyet'in haberine göre, şirket, ayakkabı imalatında büyüdü ve ikinci kuşağın da katkılarıyla bir markalaşma projesine imza attı. İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Ricardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün önemli oyuncularından biri konumunda.
Hotiç, Yeşil Kundura, Beta gibi sektörün devi markaların, yaptıkları konkordato başvuruları sonrası benzer bir başvuru da Eser Ayakkabıcılık adına yapıldı.
İstanbul Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul etti 3 aylık geçici mühlet verdi.
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.
Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.
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