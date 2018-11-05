Bir ayakkabı devi daha konkordato istedi

Ayakkabı sektöründe 1965'ten bu yana faaliyet gösteren, Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirket için konkordato talep edildi. Ricardo Colli markası ile üretim ve ihracat yapan şirket, ayakkabı sektörün önde gelen oyuncularından biri konumunda.

ESER Ayakkabıcılık'ın temeli 1965 yılında, Kars’tan İstanbul’a göç eden Şinasi Şamdanlı tarafından 200 metrekarelik bir dükkânda atıldı.

Hürriyet'in haberine göre, şirket, ayakkabı imalatında büyüdü ve ikinci kuşağın da katkılarıyla bir markalaşma projesine imza attı. İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Ricardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün önemli oyuncularından biri konumunda.

Hotiç, Yeşil Kundura, Beta gibi sektörün devi markaların, yaptıkları konkordato başvuruları sonrası benzer bir başvuru da Eser Ayakkabıcılık adına yapıldı.

İstanbul Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul etti 3 aylık geçici mühlet verdi.