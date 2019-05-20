Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Uluslararası piyasaya göre benzin ve motorinin yüksek olması sürücüleri daha ucuz olan LPG tüketimine yönlendiriyor. Ancak LPG fiyatlarında litrede 70-80 kuruşu bulan farklı fiyatlar tepkilere sebep oluyor. Bursa, Kayseri, Kırşehir, Konya gibi farklı illerde, hatta aynı kentin değişik noktalarında bile LPG fiyatları farklılık gösteriyor. Aynı marka LPG Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda litresi 3.29 liradan satılırken yine Osmangazi ilçesindeki başka bir istasyonda 3.97 liradan satılıyor.

Bursa'dan Konya'ya aracıyla giden sürücü F.Y., aynı marka LPG'nin litre fiyatında 70-80 kuruş oynamasının izahının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye LPG Derneği ise serbest piyasaya koşullarının uygulandığını duyurdu. İHA muhabirine bir açıklama gönderen Dernek yönetimi, LPG Piyasası Kanunu 10. Maddesi uyarınca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tüketicilere tavan perakende satış fiyatlarını serbest piyasa koşullarında belirleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiğine dikkat çekti. LPG otogaz bayileri ise, dağıtım şirketlerince bildirilen tavan fiyatların üzerinde olmamak kaydıyla tüketicilere satış fiyatını serbestçe belirlediği hatırlatıldı.