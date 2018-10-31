Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'da 16 milyon civarında İstanbulkart var. İstanbulkart üzerinden yıllık 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız." dedi.

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak.

Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımında konuşan Uysal, uygulamayı cep telefonuna indiren her vatandaşın, İstanbulkart'ını okuttuktan sonra müşterisi olduğu bankalardaki hesabından kartına anında para yüklemesi yapıp yolculuğuna devam edebileceğini söyledi.

BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİ OTOMATİK HALE GETİRİLDİ

Uysal, şöyle konuştu:

"İstanbulkart mobil uygulamamız tamamıyla özgün, yerli, milli ve çağdaştır. İstanbulkart ile ödeme sistemi akıllı belediyeciliğe uygun bir örnek. Bütün ulaşım ücretleri, İstanbulkart üzerinden ödeniyor. İstanbul'da son 6 ayda kullanılma olma şartına haiz 16 milyon civarında İstanbulkart var. Yıllık İstanbulkart üzerinde 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Uygulamayı cep telefonlarına indiren herkes, anlaşma yapılan 10 banka aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart'a kontör yüklemesi yapabilecek. 16 milyon İstanbulkart kullanıcısı kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart'a otomatik yükleme yapabilecek. Şu ana kadar 10 bankamızla anlaşma sağladık. Ancak ileride tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme dahil olacak. Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şimdi de banka kartıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabilir. Bu kredi kartı sistemiyle ve o bankanın uygulamasıyla ilgilidir. Yani biz belediye olarak yüklemeden herhangi bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. İstanbulkart mobil uygulaması tamamen yerli ve milli. Sistem dışarıya kapalı olduğu için herhangi bir riski de yok."