FİNANS

Bir dönem sona eriyor! Çanak antene son

23 Şubat 2018 09:43

BTK’nın yeni şartnamesiyle fiber optik, ethernet, kablo TV daire içine kadar “kablo bacası” yla gelecek. Çatıdan tüm dairelere uydu yayını için kablo zorunlu olacak. Çanak anten kirliliği ortadan kalkacak.

Bir dönem sona eriyor! Çanak antene son
Binalardaki elektronik haberleşme alt yapısı değişiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hazırladığı şartnameye göre fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft’la (kablo bacası) tesis edilecek.
 
Bina yapılırken çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu olacak. Böylece balkonlardaki çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek.
 
Habertürk'ün haberine göre BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, düzenlemenin yeni binalar için getirildiğini eskileri etkilemediğini söyledi.
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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 38 Oy
    Zaten çekiliyo
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  • 16 Oy
    Karasal yayını getirin de çanak devri bitsin artık
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  • 10 Oy
    Sorun eski binalarda zate. Çatıdan sallıyorlar kabloyu camdan al içeri büyük firmalar bile bunu yapıyor. Merdiven boşluğundan getirebilir kabloyu ama ne gerekvar 10metre fazla kablo gider. Bir binaya 2çanak anten yeter ama geçimsiziz anlaşamıyoruz. Balkona oda camına bile çanak çakıyoruz. Bunun yasaklanması gerekli ilk önce.
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  • 7 Oy
    Para tuzakları kuruluyor
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  • 6 Oy
    BU SÖYLENEN SİSTEM İNTERNET ÜZERİNDEN KULLANILIYOR... KOTA BİTERSE KANAL DONAR.. KOTA YÜKSELTİRSEN FATURA ARTAR.. ARIZA ÇIKAR EKİPLER İLGİLENİYOR YALANLARI BAŞLAR.. YANİ HER TÜRLÜ VATANDAŞ MAĞDUR OLUR.. AMA AY SONU GELİRSE FATURADAN BİR KURUŞ DÜŞMEZ.. ZAMANINDA ÖDEMEZSEN KAPANIR.. DAHA NELER ÇIKACAK SİZ DÜŞÜNÜN
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  • 10 Oy
    isabet olur hele ki bazı mahalleler var tam rezalet ya
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  • 9 Oy
    hale gelecek bir önce gelsede canakdan kurtulsak ruzgarda dönüp duruyor
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