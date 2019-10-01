FİNANS

Bir hafta önce 30-35 TL'den satılıyordu!Şimdi kilosu 25 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce 35 TL'den satılan hamsinin kilosu 25 TL’ye geriledi.

‘Denizin kuru fasulyesi’ olarak da anılan hamsinin kilosu Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Tezgahlarda hamsi satışı yapan balıkçılardan alınan bilgiye göre Tekirdağ’da fiyatların bu aralıkta seyrettiği ve hava şartlarına göre fiyatın değişebileceği ifade edildi.


BİR HAFTA ÖNCE 30-35 TL'YDİ

Tezgahta balık satan Engin Tırpancı hamsi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hamsinin kilosu 20 lira - 25 lira gün gün değişiyor. Hamsi bundan bir hafta önce ise 30-35 liraydı şu durumda 20-25 lira olarak seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatını hava şartları belirler. Tam olarak kesin bir şey diyemeyiz. Havanın şartlarına göre hamsi bol da olabilir, az da olabilir. Fiyatlar değişebilir. İnşallah bol olur” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi hamsi

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