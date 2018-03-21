FİNANS

Bir haftada tam 5 kat arttı!

21 Mart 2018 13:18

Son günlerde yaşanan taksici - UBER geriliminin ardından UBER uygulamasının telefona indirilme sayısı bir hafta içinde 5’e katlanıp 24 bin 500 oldu.

Bir haftada tam 5 kat arttı!

 Habertürk'te yer alan taksi-UBER çekişmesinin taraflara etkilerine yönelik habere göre, gerginlik UBER'e yaradı.

 
Son günlerdeki yaşananların taksi piyasasında plaka fiyatlarının düşüşüne neden olduğu bilgisinin verildiği haberde, UBER’in Türkiye verilerine yer verildi.
 
Buna göre; gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta UBER’in İOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5 bin iken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.
 
7 Mart’ta 7 bin, 8 Mart’ta 8 bin 500, 9 Mart’ta 12 bin, 10 Mart’ta 14 bin, 11 Mart’ta 16 bin, 12 Mart’ta 15 bin, 13 Mart’ta 22 bin ve 14 Mart’ta 24 bin 500’e çıktı.
 
Yani bir hafta içerisinde UBER kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı. UBER’in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı UBER protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.
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