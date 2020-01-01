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  4. Bir ilde daha abonman tarifesi hizmete girdi

Bir ilde daha abonman tarifesi hizmete girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Samsun’da yeni yılda toplu taşımada abonman tarifesi hizmete girdi.

Bir ilde daha abonman tarifesi hizmete girdi

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş (SAMULAŞ) yeni yılda otobüs ve tramvayda beklenen abonman tarifesinin hizmete girdiğini duyurdu. Eğitim Samkart için öğrenci öğretmen abonman tarifesi 30 gün süre kullanım için 50 biniş 90 TL, 75 biniş 125 TL, 100 biniş 150 TL ve 150 biniş 225 TL olarak açıklandı. Ekstra Samkart (Sarı Samkart) için sivil abonman tarifesi ise 30 gün süre kullanım için 50 biniş 130 TL, 75 biniş 190 TL, 100 biniş 240 TL, 150 biniş 350 TL olarak duyuruldu.

Yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, “Değerli yolcularımız aylık abonmanlık tarifemiz 20 aralık 2019 tarih ve 2019/7 UKOME kararıyla onaylanmış ve 31 aralık 2019 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Abonmanlık tarifenizi belirledikten sonra Samkart Başvuru Merkezimizden veya bireysel bayilerimizden yükleme yapabilirsiniz. Tramvay duraklarımızdaki otomatik ödeme cihazlarımızdan abonmanlık yüklemesi yapılamamaktadır. Almış olduğunuz abonman tarifenizi turnike veya toplu taşıma araçlarında kullanmadan önce dilediğiniz takdirde geri alabilirsiniz. Yalnız tarife aldıktan sonra kartınızı herhangi bir cihazda veya turnikede okuttuğunuzda iade hakkınız olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
aylık abonman aylık akbil

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