Bir ilde daha petrol aranacak

Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'da bulunan 15 bin 177 hektarlık bir saha için Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne petrol arama ruhsatı, Diyarbakır'ın Merkez ve Bismil ilçelerinin sınırları içerisindeki 15 bin 256 hektarlık bir saha içinse TransAtlantic Exploration Mediterranean şirketi petrol işletme ruhsatı aldı.

Genel Müdürlükçe verilen ruhsatların süresi 5 yıl olarak belirlenirken, TransAtlantic Exploration Mediterranean şirketinin daha sonra talep etmesi ve taahhütleri doğrultusunda sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre, ilgili kanunda işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık sürenin kalan kısmının kullandırılmasına da karar verildi.



