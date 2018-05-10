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Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan sonra Şekerbank'ta konut kredisi faizini indirdi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Şekerbank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan sonra Şekerbank'ta konut kredisi faizini indirdi!

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle banka ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e çekti.

Konut kredisi faizlerinde indirime giden ilk özel banka olan Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılığın tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taze, "Bu kapsamda biz tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK KONUT KREDİ FAİZİNİ YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.

HALKBANK DA İNDİRDİ

Halkbank, konut kredisi faizlerinde de indirime gittiğini açıkladı. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkânıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler.

Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”

Bireysel müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, her gelir grubundaki müşterilerine uygun koşullarla finansmana erişim imkânı sağladıklarını belirten Arslan şunları söyledi:

“Geniş ürün yelpazesi ve özel ödeme planı seçenekleri, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirme anlayışıyla çalışıyoruz. Ev sahibi olmak isteyen müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarına da 'Halk İster, Halkbank Yapar' anlayışımızla yaklaşıyoruz. Üreten Türkiye’nin Bankası olarak, bundan sonraki süreçte de ülkemiz istikrarına, ekonomimize ve müşterilerimize azami katkı sağlama bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMIŞTI

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı. Ziraat Bankası'nda konut kredi faizleri ortalama yüzde 1.23 seviyesindeydi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede, Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.

Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması nedeniyle "konut", tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır.

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer
almaktadır.

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık %25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında, 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık %50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir."

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