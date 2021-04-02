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Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 17:46 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.

Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.

ALTIN DÜŞÜŞLE KAPATTI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 996 bin 448,25 lira, işlem miktarı ise 602,33 kilogram oldu.

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Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 517 bin 892,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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