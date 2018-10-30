Bir konkordato haberi daha: Ceren Eğitim Kurumları konkordato ilan etti

Daha önce birçok sektörden çok sayıda firma konkordato ilan etti. Ancak bu sefer gelen konkordato haberi bir eğitim kurumu… Bil Koleji Kurumları’nın Franchise firması olan Özel Halkalı Bil Koleji’ni işleten (Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti) konkordato ilan etti.
Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 22 Ekim 2018 tarihli kararına göre Ceren Eğitim Kurumlar, Ceren İnovasyon, Ceren Matbaacılık A.Ş konkordato başvurusunda bulundu. Ceren Eğitim Kurumları’nın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme geçici komiser olarak Derya Coşkun, Esin Kaya ile Dr. Nihal Ural Çınar’ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17 Ocak 2019 günü saat 15:30’da yapılacağı belirtildi.
Bil Holding bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Bil Okulları toplam 20 yıllık mazisini birçok şirket ve yüzü aşkın eğitim kurumu ile devam etmişti.
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.
Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.
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