FİNANS

Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçıların ağına takılan 10 kilogram ağırlığında, 1 metre uzunluğundaki levrek 700 liraya alıcı buldu.

Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Zonguldak'ta balıkçıların ağlarına takılan 1 metrelik levrek, satışa sunuldu.

Balıkçı Cavit Yılmaz, denize ağ bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın takıldığını fark ettiklerini söyledi.

Ağı çektiklerinde bir metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında levrek yakaladığını gördüğünü anlatan Yılmaz, "Balığı tekneye zor aldık. 10 kilogram ağırlığında bir metre uzunluğundaki levreği barınağa getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi." diye konuştu.

Yılmaz, ilçede ilgi odağı haline gelen levreği, 700 liraya bir restoran işletmecisine sattıklarını ifade etti. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
zonguldak levrek

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