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  4. Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu

Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Avukatlık ücret tarifesine göre, büroda bir saatlik sözlü danışma ücreti 450 lira olurken, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ücreti de 935 lira olarak belirlendi.Türkiye Barolar Birliği’nin 2020 yılında avukatlık işlemleri için ödenecek ücretleri belirleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin 2020 yılında avukatlık işlemleri için ödenecek ücretleri belirleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yeni tarife ile beraber en düşük ve en yüksek avukatlık ücretleri de belirlendi. Tebliğde; büroda bir saatlik sözlü danışma ücreti 450 lira, takip eden her saat için de 270 lira olurken, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ücreti de 935 lira, takip eden her saat için de 460 lira olarak belirlendi.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücret bin 30 lira olurken, Asliye Mahkemelerinde takip edilen davaların ücreti 3 bin 400 lira’ye yükseldi. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalarda ise ücret 6 bin 810 lira’ye çıktı. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalarda duruşmasız bin 700 lira ve duruşmalı 2 bin 590 lira olarak belirlendi.
Diğer avukatlık ücretleri ise şu şekilde belirlendi:

Tahliyeye ilişkin icra takipleri, bin 130 lira

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar, bin 700 lira

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar, 3 bin 400 lira

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar, 4 bin 950 lira

KAYNAK:İHA

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Avukatlık ücret tarifesi Türkiye Barolar Birliği ücret

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