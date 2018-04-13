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Bir tweetle Bakanlık vergiyi kaldırdı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Profesör Yılmaz Esmer’in yurtdışından sipariş ettiği bir kitaba ödediği gümrük vergisi üzerine paylaştığı tweetin ardından yurtdışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti geldi.

Bir tweetle Bakanlık vergiyi kaldırdı!

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Profesör Yılmaz Esmer’in yurtdışından ısmarladığı bir kitabına ödediği gümrük vergisi üzerine geçen yılın aralık ayında “Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Bir kitaba 46 TL gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak? Belki duyan olur (mu acaba?)” ifadeleriyle paylaştığı tweet, yurtdışından kargo yoluyla gelen kitaplara vergi muafiyeti sağladı.

GÜMRÜK BAKANI'NDAN HIZLI YANIT

Bu tweet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esmer’i telefonla arayarak konuyla ilgileneceğini söylemişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Resmi Gazete’de önceki gün Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına 150 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına vergi muafiyeti getirildi. 150 Euro üzeri benzer kargolar için yüzde 8 vergi uygulanacak. Karar, 25 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
vergi muafiyeti Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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