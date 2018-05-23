Bir uyarı da S&P'den geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.
Değerlendirmeden başlıklar şöyle:
Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken
Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.
Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak
Kaynak: Foreks
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