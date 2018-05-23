FİNANS

Bir uyarı da S&P'den geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Standard & Poor's, "Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir" dedi.

Bir uyarı da S&P'den geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmeden başlıklar şöyle:

  • Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken

  • Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

  • Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

  • Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

Kaynak: Foreks


PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Gram altının fiyatı 198 lira ile rekor kırdıGram altının fiyatı 198 lira ile rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
S&P kredi derecelendirme kuruşu türkiye piyasa

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gram altının fiyatı 198 lira ile rekor kırdı

Gram altının fiyatı 198 lira ile rekor kırdı

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin dahil olduğu 'Kırılgan Beşli', kırılgan olmaya devam ediyor mu?

Türkiye'nin dahil olduğu 'Kırılgan Beşli', kırılgan olmaya devam ediyor mu?

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Türkiye'nin dahil olduğu 'Kırılgan Beşli', kırılgan olmaya devam ediyor mu?

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Türkiye'nin dahil olduğu 'Kırılgan Beşli', kırılgan olmaya devam ediyor mu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.