Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Birçok sürücüyü ilgilendiren karar, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davada verildi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsüne 10 Ocak 2019 tarihinde aksi bir durum olmadığı halde emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle bin liralık trafik cezası geldi. Tebliğ edilen ceza tutanağına baktığında, evrakta yazan 2 Ocak 2019’da Bornova-Karşıyaka çevre yolundaki Osmangazi viyadüklerinde değil Mürsel Paşa-Altınyol Mavişehir istikametinde olduğunu hatırlayan şahıs, cezaya itiraz etti. Söz konusu tarih ve saatte o bölgede bulunmadığına ilişkin delilleri mahkemeye sunan araç sürücüsü, mahkemenin verdiği emsal kararla cezayı ödemekten kurtuldu. Avukat Ali Onar, “Özellikle trafik cezalarında olduğu gibi evrak üzerinde giden dosyalarda fazla emsal karar çıkmıyor. Bu çok dikkat çekici bir karar. Çünkü evrak üzerinde usul ve şartlar yerine geldi mi, gelmedi mi şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak bu davada mahkeme, yargılamayı derinleştirerek ve cezanın gerçekten var olup olmadığını araştırmak suretiyle bu kararı verdi. Vatandaşlarımız eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süresi içerisinde delillerle birlikte haklarını savunsunlar ve ısrar etsinler” diye konuştu.

'EMSAL NİTELİKTE BİR KARAR' Müvekkilinin gelen cezaya şaşırdığını aktaran Onar, olayı şu sözlerle anlattı: “Müvekkilime bir trafik cezası tebliğ ediliyor. Müvekkil bu cezaya şaşırıyor. Çünkü tarihe baktığında o sırada orada bulunmadığı bir yer ve zamanda bir hak ihlalinden bahsedildiğini görüyor. Bunun üzerine bize müracaat etti. Biz de dilekçemizi hazırlayarak müvekkilimizin söz konusu tarihte ve saatte ceza yediği yerde olmadığını iddia ettik. Buna ilişkin MOBESE kayıtlarını, polisin görevli olduğu tarih ve saati emniyetten talep ettik. Mahkemece bir yargılama yapıldı ve bu yargılama sonucunda bütün sürücüleri ilgilendiren emsal bir karar verildi. Mahkeme, ceza tutanağının tek başına delil sayılamayacağına, mutlaka ceza tutanağının yan delillerle birlikte o tarihte o yerde olmadığına ilişkin beyanlar karşısında belgelendirilmesi gerektiğine ve mutlaka usule uygun bir ihlal tespit tutanağının düzenlenmesini gerektiğine karar verdi. Bu karar bütün trafik cezaları ile ilgili kararlarda mutlaka emsal nitelikte olabilecek bir karardır.”