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Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

İzmir’de, belirtilen tarihte ve saatte söz konusu bölgede olmadığı halde hak ihlali gerekçesiyle bin lira trafik cezası kesilen sürücü, cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, emsal bir karar vererek, “idarece ceza tutanağından başka delil sunulmadığı” gerekçesiyle itirazı kabul etti. Avukat Ali Onar, “Vatandaşlarımız eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süresi içerisinde delillerle birlikte haklarını savunsunlar” dedi.

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Birçok sürücüyü ilgilendiren karar, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davada verildi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsüne 10 Ocak 2019 tarihinde aksi bir durum olmadığı halde emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle bin liralık trafik cezası geldi. Tebliğ edilen ceza tutanağına baktığında, evrakta yazan 2 Ocak 2019’da Bornova-Karşıyaka çevre yolundaki Osmangazi viyadüklerinde değil Mürsel Paşa-Altınyol Mavişehir istikametinde olduğunu hatırlayan şahıs, cezaya itiraz etti. Söz konusu tarih ve saatte o bölgede bulunmadığına ilişkin delilleri mahkemeye sunan araç sürücüsü, mahkemenin verdiği emsal kararla cezayı ödemekten kurtuldu. Avukat Ali Onar, “Özellikle trafik cezalarında olduğu gibi evrak üzerinde giden dosyalarda fazla emsal karar çıkmıyor. Bu çok dikkat çekici bir karar. Çünkü evrak üzerinde usul ve şartlar yerine geldi mi, gelmedi mi şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak bu davada mahkeme, yargılamayı derinleştirerek ve cezanın gerçekten var olup olmadığını araştırmak suretiyle bu kararı verdi. Vatandaşlarımız eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süresi içerisinde delillerle birlikte haklarını savunsunlar ve ısrar etsinler” diye konuştu.

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'EMSAL NİTELİKTE BİR KARAR'

Müvekkilinin gelen cezaya şaşırdığını aktaran Onar, olayı şu sözlerle anlattı: “Müvekkilime bir trafik cezası tebliğ ediliyor. Müvekkil bu cezaya şaşırıyor. Çünkü tarihe baktığında o sırada orada bulunmadığı bir yer ve zamanda bir hak ihlalinden bahsedildiğini görüyor. Bunun üzerine bize müracaat etti. Biz de dilekçemizi hazırlayarak müvekkilimizin söz konusu tarihte ve saatte ceza yediği yerde olmadığını iddia ettik. Buna ilişkin MOBESE kayıtlarını, polisin görevli olduğu tarih ve saati emniyetten talep ettik. Mahkemece bir yargılama yapıldı ve bu yargılama sonucunda bütün sürücüleri ilgilendiren emsal bir karar verildi. Mahkeme, ceza tutanağının tek başına delil sayılamayacağına, mutlaka ceza tutanağının yan delillerle birlikte o tarihte o yerde olmadığına ilişkin beyanlar karşısında belgelendirilmesi gerektiğine ve mutlaka usule uygun bir ihlal tespit tutanağının düzenlenmesini gerektiğine karar verdi. Bu karar bütün trafik cezaları ile ilgili kararlarda mutlaka emsal nitelikte olabilecek bir karardır.”

'GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ ALGISI YANLIŞ'

Ceza tutanaklarına belli bir süre içerisinde itiraz edilebileceğini hatırlatan Onar, “Ülkemizde ceza tutanakları vatandaşlara tebliğ ediliyor ve hemen akabinde belli bir süre içerisinde dava açılabiliyor. Dava açtığınızda mutlaka emniyetten yeterli ve usulüne uygun düzenlenmiş ihlal tespit tutanaklarının talep edilmesi, yan delillerin talep edilmesi vatandaşlara fayda sağlayacaktır. Mahkeme, ilgili tarih ve saatte polisin hangi tarih ve saatte görevli olduğunu, MOBESE kayıtları gibi kayıtları emniyetten talep ediyor. Buna ilişkin bir kayıt gelmediği takdirde tutulan tutanağın usule uygun olmadığına kanaat getiriyor. Müvekkilim ısrarla o tarihte o bölgede olmadığını beyan ediyor. Mahkeme, bu beyana karşılık olarak sadece ceza tutanağının yetmeyeceğini, o kişinin mutlaka orada ve o saatte olduğunu yan delillerle, usule uygun ihlal tespit tutanları ile desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Vatandaşlarda ceza geldiyse geri dönüşü olmaz diye bir algı var ancak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa cezaya itiraz edebilirler” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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