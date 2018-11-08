FİNANS

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim." KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa asgari ücret

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kendi maaşını da asgari ücrete çek ozaman.madem ülke ekonomisi kötü
Koskoca Ticaret odası 4 kişinin maaşını ödeyemez mi ya başkan cebinden bile öder
ne alaka aldığın aiadatla ne iş yapıyon zaten kendi maaşını çekmez ama
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