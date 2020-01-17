FİNANS
  4. Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Birevim; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı’nda yerini aldı.

Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

Birevim; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı’nda yerini aldı. Şirket fuarda, yeni projesi’Birlikte Mutluluk’u yeni evlenen çiftlere, evlenirken oluşan masrafların karşılamaları ve ev, araba sahip olabilmeleri için tasarruf imkanlarını anlatacak.

Geliştirdiği tasarruf odaklı finans modeliyle binlerce ailenin ev veya araba sahibi olma hayaline çözüm üreten Birevim, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşen ve 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı’nda yerini aldı. Yapılan bilgilendirmede şirket, fuarda ’Birlikte Mutluluk’ projesi ile yeni evlenen çiftlere, evlenirken oluşan masrafların karşılamaları ve ev, araba sahip olabilmeleri için tasarruf imkanlarını anlatacak.

Birevim Pazarlama Müdürü Didem Sübar Özdemir, fuar ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu fuar, Birevim olarak, katıldığımız ilk evlilik fuarı. Bu nedenle bizim için son derece önemli ve değerli. Evlilik Dünyası Fuarı’na katılırken iki önemli hedefimiz vardı; ilki, bizim ana hedef kitlemiz olan ev, araba sahibi olmak isteyen genç ve yeni evli çiftlere bire bir ulaşmak. İkincisi ise; fikir ve eser hakları bize ait olan ‘sürdürülebilir tasarruf finansmanı yöntemi’ni farklı sektörlere taşıdığımızı duyurmak. Fuarın tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyoruz. Evlilik yolunda adım atan çiftlerimiz için ise hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına güzel bir vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyorİPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor
Hileli gıda satışında yeni gelişmeHileli gıda satışında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

İş yerinde bunu yapan yandı!

İş yerinde bunu yapan yandı!

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut fiyatları Kasım’da yüzde 7,19 arttı

Konut fiyatları Kasım’da yüzde 7,19 arttı

İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor

İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor

AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili son dakika açıklaması

Hileli gıda satışında yeni gelişme

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu! Kamuya personel alınacak (İşte o ilanlar)

Kamuya yüzlerce personel alınacak

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

Teknoloji ürünlerinde ‘karne’ indirimi

Teknoloji ürünlerinde ‘karne’ indirimi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.