Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), çalışanları ilgilendiren Otomatik Katılım’da ‘ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar sistemden çıkılamayacağı’ türündeki uygulamalar söz konusu olmayacak. Avustralya modeline dayandırılarak getirileceği yönünde kulis haberlere konu olan ‘emekli olana kadar çıkış yok’ şeklindeki uygulamalara ilişkin çalışma yapıldığı bilgisinin gerçek dışı olduğu belirtiliyor. Sigortacılık sektörü üst düzey yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, bu kapsamda ne kamu tarafında ne de özel sektör tarafında her hangi bir çalışma veya öneri üzerinde durulmuyor. Bu tür uygulamaların sisteme yarar değil zarar getireceğini ifade eden bir sigorta şirketi CEO’su “Avustralya modeli diye bir şey yok. Bu modele göre ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak. Diğer koşul ev sahibi olmak. İlk kez ev sahibi olacaklar BES’ten çıkıp birikimini de evin peşinatı olarak kullanacak. Bu durumda ev peşinatının yüzde 25’ini de devlet vermiş olacak. Özetle böyle ifade edilen bu modelin bizim ülkemiz için düşünülmesi söz konusu değil” dedi.

‘SÖYLENTİ ANTİPATİK’ Sektör olarak kamunun ilgili otoriteleriyle konuştuklarını, onların da bu tür bilgilerin nereden kaynaklandığını bilmediklerini ifade ettiklerini söyleyen CEO, “Bu tür söylentiler BES sisteminde olan insanlar üzerinde antipati yaratıyor. Zarar veriyor. İnsanların kafaları karışıyor. Sistemden çıkmak istiyorlar. Oysa böyle bir uygulamanın gelmesi gündemde değil. Ancak Otomatik Katılım sisteminde üç yıl zorunlu kalınması söz konusu olabilir. Bunun üzerinde çalışılıyor ve sektör olarak bizimde değerlendirmemize sunuldu” şeklinde konuştu. Çalışmaların henüz devam ettiğini ve Otomatik Katılım’da üç yıl zorunluluk uygulamasının getirilmesine ilişkin düzenlemenin tamamlanması halinde ilgili bakanlığa iletileceğini belirten CEO, şöyle konuştu: “Türkiye’de tasarrufların uzun vadeli olması açısından hükümetin bunu sahiplenmesinde yarar olur. Biz sektör olarak olması veya olmaması yönünde taraf değiliz. Getirebileceği faydaları ve sistemin sağlıklı çalışması için gereken bilgi ve değerlendirmelerimizi iletiyoruz.”