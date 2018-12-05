Bireysel emeklilikte devlet katkısı değişti

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte "başlangıç dönemi" çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 2 aylık süre olarak tanımlandı.

Yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkraya göre, bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmayacak.

Yönetmeliğe göre, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında takip edilecek.

Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin; 3. yılı ile 6. yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 85'i taahhüt olarak kayıt altına alınacak, yüzde 15'i nakit hesabına ödenecek.

Bu oran 6. yıl ile 10. yıl arasında, yüzde 65/yüzde 35, 10. yılından itibaren, yüzde 40/yüzde 60 olarak uygulanacak.

Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenecek.