Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nda açıkladığı reform çalışmalarını yürüten danışman ekibi aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği'nden de destek alıyor.

Edinilen bilgilere göre BES'te son olarak üzerinde durulan sistem Avustralya modeli. Avustralya modeli emekli olana kadar sistemden çıkışı yasaklıyor. Sigorta şirketleri de bu modeli istiyor.

Yani eğer üzerinde çalışılan model kabul görürse şimdiye kadar çalışanların otomatik olarak sisteme kaydedildiği Otomatik Katılım da denilen Otomatik BES çalışanların emekliliğine kadar sürecek. Bu süre bazında çalışan sistemden çıkamayacak.

İSTİSNA İLK EV SAHİBİ OLMA

Tabi iki ölüm gibi mücbir sebepler bu süreci bitirecek. Sistemden çıkış için diğer bir neden de Avustralya'da olduğu gibi çalışanın ilk ev sahibi olunması. Birikimler ev sahibi olunduğunda bozulabilecek. Yüzde 25'lik devlet katkısı da ev için ödenecek. Evin peşinatının yüzde 25'i devlet tarafından sağlanmış olacak.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, konu ile ilgili TOKİ ile çalışmalar yapılması planlanıyor.