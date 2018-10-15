Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nda açıkladığı reform çalışmalarını yürüten danışman ekibi aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği'nden de destek alıyor.
Edinilen bilgilere göre BES'te son olarak üzerinde durulan sistem Avustralya modeli. Avustralya modeli emekli olana kadar sistemden çıkışı yasaklıyor. Sigorta şirketleri de bu modeli istiyor.
Yani eğer üzerinde çalışılan model kabul görürse şimdiye kadar çalışanların otomatik olarak sisteme kaydedildiği Otomatik Katılım da denilen Otomatik BES çalışanların emekliliğine kadar sürecek. Bu süre bazında çalışan sistemden çıkamayacak.
Tabi iki ölüm gibi mücbir sebepler bu süreci bitirecek. Sistemden çıkış için diğer bir neden de Avustralya'da olduğu gibi çalışanın ilk ev sahibi olunması. Birikimler ev sahibi olunduğunda bozulabilecek. Yüzde 25'lik devlet katkısı da ev için ödenecek. Evin peşinatının yüzde 25'i devlet tarafından sağlanmış olacak.
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, konu ile ilgili TOKİ ile çalışmalar yapılması planlanıyor.
TOKİ'nin çalışanlara özel konut üretip sistemden çıkılması halinde yüzde 25 devlet katkısı ile birlikte birikimin önce peşinata kullanılıp ardından çalışanların evinin bitirilerek geri kalan tutarın taksitler halinde ödenmesi planlanıyor.
Ancak şu anda otomatik olan BES'in bu şekilde mecburi kılınması halinde Gönüllü BES'te hesabı olan çalışanları da kapsaması gerekecek. Gönüllü BES tarafında fonlar çeşitli olduğu için çalışanların BES'inde de fonlar çeşitlenecek. İsteyen altın fonunu, isteyen döviz isteyen hisse senedine yatırım yapan fonu seçecek.
Çalışmayanların BES'i ise olduğu gibi devam edecek. Aynı şekilde işveren katkılı fonlar da emekli olana kadar sürecek ancak bu fonlarda bulunan çalışanlara bir daha BES yapılmayacak, mevcut BES'leri devam edecek. İşten çıkan veya çıkarılanların ise hesaplarının çalışma süresince dondurulacağı tabii ki fonda biriken parasının ise işlemeye devam edeceği belirtiliyor.
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