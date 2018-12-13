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Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2018 09:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Bakanlığın internet sitesinden, avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Avro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak.

Söz konusu avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılara satılacak. Senetler için talep toplama işlemleri ile senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Avro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin avro/dolar olacak. Senetler bin avro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden bin avro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar tahvili

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