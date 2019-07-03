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Bireysellerin döviz alımında BSMV'nin binde 2'ye çıkarılacağı öngörülüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bireysellerin döviz alımında BSMV'nin binde 2'ye çıkarılıcağı öngörülüyor. Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan BSMV bu yıl Mayıs ayında sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilmişti.

Bireysellerin döviz alımında BSMV'nin binde 2'ye çıkarılacağı öngörülüyor

Meclis'e sevk edilecek yasal düzenleme ile bireylerin döviz alımında uygulanan BSMV oranı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na bu oranı artırma yetkisinin verilmesi planlanıyor.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM tatile girmeden önce sevk edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

2008'DE SIFIRLANMIŞ MAYIS 2019'DA TEKRAR ARTIRILMIŞTI

Bakanlar Kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti. Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan BSMV bu yıl Mayıs ayında sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilmişti.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları son güncel veri olan 21 Haziran haftasında 1.44 milyar dolar artışla 186.62 milyar dolara yükselerek tarihi rekor seviyeni yeniledi.

TCMB verilerine göre 21 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.27 milyar dolar artışla 114.46 milyar dolar ile rekor seviyeye geldi. Böylece yurtiçi yerleşikler yılbaşından bu yana döviz birikimlerini 25.6 milyar dolar artırdı.

Bu artışta TL mevduat getirilerinin enflasyona kıyasla bir dönem yeterli görülmemesi, TL'ye olan güvenin ABD ile ilişkiler ve seçim yenilenmesi gibi endişeler nedeniyle azalması etkili olmuştu.

BSMV NEDİR?

BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi'dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.

KAYNAK:REUTERS

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