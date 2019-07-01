BIS Uyardı: Riskler artıyor Merkez Bankaları'nın cephanesi bitiyor

BIS, 2019 için hazırlanan Yıllık Ekonomik Raporu’nda “Merkez bankalarının gevşek para politikalarının devam etmesi ekonomiyi destekleyebilir ancak bu durum özellikle finansal sistem ve borçlar üzerindeki etkileriyle normalleşmeyi daha zor hale getiriyor,” ifadelerine yer verdi.

2008 Finansal Krizi sonrası dünya merkez bankaları faiz oranlarını düşürmüş ve tarihte görülmemiş miktarlarda merkez bankası parası basarak piyasaya sürmüşlerdi. Amerikan merkez bankası FED, normalleşme için özellikle 2017-18 döneminde faiz artışları ve basılan merkez bankası parasının geri toplanması operasyonlarını uygulamıştı. Ancak bu normalleşme denemesi özellikle başta Amerikan borsası olmak üzere tüm dünya borsalarında ciddi kayıplara neden olunca FED faiz artışı ve piyasadan para çekme politikasını durdurduğunu açıklamıştı. Piyasalar şu anda FED’in Temmuz ayında faiz indirmesini bekliyor.

BIS Başkanı Agustin Carstens raporun yayınlanmasının ardından yaptığı konuşmada yakın dönem ekonomik görünüm iyi olsa da uzun vadede de kırılganlıklar bulunduğunu belirtti. Carstens küresel ekonominin sorunsuz bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için politika yapıcıların, para politikası dışındaki araçlara daha fazla rol vermesi ve daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti ve ekledi: “Özellikle para politikası, mali politika, makro ihtiyati önlemler ve yapısal reformlar arasında daha iyi bir karışıma ihtiyacımız var.”