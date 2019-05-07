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BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

BiTaksi’den yapılan açıklamada, BKM Express ile ilk kez ödeme yapacak kullanıcıların ramazan ayı boyunca 30 TL'ye kadar yolculukları için yalnız 1 TL ödeyeceği belirtildi.

BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması

BiTaksi’den yapılan açıklamada, BKM Express ile ilk kez ödeme yapacak kullanıcıların ramazan ayı boyunca 30 TL'ye kadar yolculukları için yalnız 1 TL ödeyeceği belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksi sürücüleri ile yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, BKM Express ile hayata geçirdiği proje kapsamında ramazan ayına özel ‘30 TL’ye 1 TL’ kampanyası ile kullanıcılarına avantaj sunmaya devam ediyor. BKM Express ile BiTaksi’de ilk kez ödeme yapacak yolcular, 1 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasındaki 30 TL’ye kadar olan ilk yolculukları için yalnızca 1 TL ödüyor. İlk kez BiTaksi’de BKM Express kullanımında ve bir defaya mahsus geçerli olan kampanya kapsamında 30 TL’nin üzerindeki yolculuklar ise ödeme tutarından 29 TL düşürülerek tahsil ediliyor."

"BKM Express Hesabı olmayanların da kampanyadan faydalanabilmesi için BiTaksi içindeki menüde ‘Ödeme Araçlarım’ kısmından ‘BKM Express Hesabı Ekle’ seçeneği ile kolayca BKM Express Hesabı oluşturulabilecek ya da mevcut hesap hızlıca eklenebilecek."

Kampanyanın hem sarı hem de turkuaz BiTaksi’lerde geçerli olacağı belirtildi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
BKM Express BiTaksi

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