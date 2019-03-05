FİNANS

“Bitcoin 1,200 dolar düzeyine geri dönebilir”

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

“Financial Survivalism” isimli kripto para birimleri analisti, Bitcoin’deki düşüş eğiliminin devam edebileceği ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin 1,200 dolar düzeylerine geri dönebileceğini öngördü.

“Bitcoin 1,200 dolar düzeyine geri dönebilir”

Financial Survivalism, söz konusu düşüş eğilimiyle Bitcoin fiyatının üç aylık bir dönemde bir süre daha dalgalı seyredeceğini ve en kötü ihtimalle 800 dolardan işlem görebileceğini belirtirken, eski Dünya Bankası ekonomisti Leah Wald ise Financial Survivalism öngörüsüne paralel olarak Bitcoin’in 6,500 dolar düzeyini görmeden önce 1,500 dolara kadar inebileceğini iddia etti ve bir diğer kripto para tüccarı Filb Filb ile 1 Bitcoin karşılığında iddiaya girdi.

Bitcoin fiyatına ilişkin yapılan öngörüler devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.93 artışla 3,791 dolara yükseldi ve piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.33 ile yalnızca Tether düştü.

KAYNAK:DHA

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