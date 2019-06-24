Bitcoin 11 bin doları gördü

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 190 değer kazanırken, söz konusu değer artışının çoğunluğu son üç aydaki yukarı yönlü eğilimden elde edildi. Bitcoin’in 11 bin dolar düzeyini görmesine rağmen, haftalık ve günlük Göreceli Güç Endeksi’ndeki (Relative Strentgh Indicator/RSI) düşüş görünümü, Bitcoin’in 10 bin 340 dolarda destek bulacağını gösterdi.

Kripto para birimlerine yönelik diğer gelişmeler kapsamında Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), aralarında FATF üyesi 37 ülkedeki kripto para birimi borsalarının da bulunduğu sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına (VASP) yeni kurallar duyurdu. FATF’nın açıklamasında, söz konusu işletmelerin duyurulan kurallara 12 ay içinde uymaları gerektiği belirtilirken, kurallar kapsamında VASP’ların bir müşterinin bir şirketten başka birine para gönderdiği bir durumda kendi aralarında söz konusu müşterinin bilgilerini paylaşmaları isteniyor.

Gelişmelerin ardından Mart 2018’den bu yana ilk kez 11 bin doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.21 artışla 10 bin 765 dolara döndü ve 191 milyar 376 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.1’ini oluşturdu.