FİNANS

Bitcoin 4 bin doların altına indi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Merkez bankalarının merkez bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) bağlı Basel Komitesi’nin, "kripto para birimleri piyasasındaki büyümenin bankalara ve küresel finansal istikrara çeşitli riskler oluşturduğu” uyarısının ardından Bitcoin 16 Mart’tan bu yana ilk kez 4 bin doların altına indi.

Bitcoin 4 bin doların altına indi

Komite açıklamasında, kripto para birimleri piyasalarının bankalara oluşturduğu riskler arasında likidite, kredi ve piyasa riskleri, dolandırıcılık ve siber güvenlik de dahil olmak üzere işletimsel riskler, kara para aklama ve terör finansmanı olduğunu belirtirken, bankaların şu an söz konusu risklerden kaçınmak için kripto para birimleriyle doğrudan işlem yapmamalarına rağmen, kripto para varlıkları kapsamında detaylı inceleme yapmaları gerektiği önerisini verdi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminde yaklaşık 10 gündür görülen artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.78 düşüşle 3,957 dolara geriledi ve 69 milyar 696 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,125 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 83’ü düştü ve düşüş eğilimine yüzde 15.63 ile 44’üncü sıradaki DigiByte öncülük etti.

Piyasadaki aşağı yönlü harekete bağlı olarak en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 4.19 ile en çok Bitcoin Cash değer kaybederken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.1 düşüşle 137 milyar 596 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar 955 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.78

Ethereum yüzde 1.74

Ripple yüzde 1.87

Litecoin yüzde 2.08

EOS yüzde 0.42

Bitcoin Cash yüzde 4.19

Binance Coin yüzde 2.41

Tether yüzde 0.22

Stellar yüzde 3.33

Cardano yüzde 0.65 düştü.

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Anahtar Kelimeler:
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