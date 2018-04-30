FİNANS

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Yatırımcıların yeni gözdesi Bitcoin büyük değer kaybına uğradıktan sonra yine yükselişe geçti. İngiliz yatırımcı Bitcoinle ilgili iddialı bir tahminde bulundu.

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

Geçtiğimiz yıl 20 bin doları test eden sonra ciddi değer kaybına uğrayan Bitcoin son dönemlerde yeniden 10 bin dolar seviyesine doğru ilerliyor. Bitcoin'in değer artışının devam edeceğini belirten İngiliz yatırımcı iddialı bir tahminde bulundu.

The Independent'ın haberine göre Pfeffer Capital şirketinde hedge fonu yöneticisi olan John Pfeffer, Bitcoin'in her alanda altından daha değerli bir yatırım olduğunu söyledi ve ilginç bir iddiada bulundu. Preffer, Bitcoin'in değerinin yakında 700 bin dolar olabileceğini öne sürdü.

Katıldığı bir televizyon programında Bitcoin ve sanal paraların geleceği hakkında konuşan Pfeffer, Bitcoin’in yakın zamanda en az 90 bin dolar seviyesine çıkacağı ve daha sonra fiyatın 700 bin dolara kadar yükselebileceğini iddia etti.

Ancak Bitcoin'İn geleceği ile ilgili karamsar senaryolar da bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söylemişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin değer kayıp

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Mart ayı dış ticaret açığı belli oldu

Mart ayı dış ticaret açığı belli oldu

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.