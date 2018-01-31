FİNANS

Bitcoin artık güldürmüyor

31 Ocak 2018 09:57

Bitcoin, yılın ilk ayında yüzde 31 geriledi. Düşüşte kripto paralara yönelik artan kısıtlamalar etkili oldu.

Bitcoin artık güldürmüyor

Bitcoin, ocak ayını Aralık 2013'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Facebook'un dijital paralarla ilişkili reklamları yasaklama kararı ve ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde regülatörlerin denetimlerini artırma adımları ile ocak ayı, dijital para yatırımcılarının unutmak isteyecekleri bir döneme dönüşmüş durumda.

Bitcoin'de bu ay değer kaybı yüzde 31 civarına ulaştı. Ethereum, Ripple gibi rakipleri de ocak ayında geriledi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1,97 kayıpla 9.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.
 

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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 33 Oy
    Batırana kadar uğraştınız , olacağı bu
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  • 23 Oy
    NE OLACAKTI Kİ?
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  • 11 Oy
    Yavaş yavaş keriz silkeleme tamamlanıyor.hakiki para verip sanal para alınır'mı arkadaş.yok bıtcoin madencileri varmış,yok bilgisayarda bıtcoin üretiliyormuş,yok üretim çok fazla elektrik tüketiyormuş.sahibi bile belli olmayan para alınırmı .arkasında kim var bu paranın karşılığı varmı.alanlara hayret ediyorum.
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  • 3 Oy
    tam alma zamanı
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  • 4 Oy
    dahada düşer
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  • 2 Oy
    KONTROLSUZ,DENETIMSIZ PARA TRANSFERI YAPILABILECEGINI HAYAL EDENLERE SASIYORUM.
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  • 1 Oy
    Tam herkes yatırımını yaparken güm patlatıldı, Yazık çok yazık...
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