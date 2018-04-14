FİNANS

Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bitcoin'in ödeme aracı olarak günlük hayata girme şansının günden güne azaldığını dile getiren Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Polat, "Bu durum Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor" dedi.

Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, "Bitcoin ödeme aracı olarak günlük hayata girme şansını günden güne azaltıyor. Mevcut finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor." dedi.

Polat Blockchain teknolojisi ve en popüler Kripto para olan Bitcoin'e ilişkin sorularını cevapladı.

BlockChain (Blok Zinciri) teknolojisinin kayıtların ve işlemlerin şeffaf olduğu gayri merkezi kayıt mantığıyla çalıştığını ifade eden Polat, bu devrimsel özelliklerin, karar mekanizmasının madencilik tekellerinin eline geçmesi ve yüksek enerji tüketimi gibi sorunlar nedeniyle gölgelendiğini söyledi.

"10 YIL İÇİNDE BLOCKCHAİN DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Geleneksel finans sistemlerinin merkezi monarşi yapısından Bitcoin ile birlikte BlockChain temelli gayri merkezi ancak elit madenci sınıfı nedeniyle sorun yaratan oligarşik bir yapıya geçildiğini aktaran Polat, Graph teknolojisi gibi tam dağıtık ve "daha demokratik" yapılara dönüşmenin hedeflenmesi gereken nokta olduğunu bildirdi.

Polat, şunları kaydetti:

"Bitcoin, BlockChain teknolojisinin daha oligarşik, belli kesimlere verilmiş haline dönüştü, oligarşik bir yapıya dönüştü. 10 yıl içinde BlockChain diye bir şey kalmayacak ve yeni kuşak ağ yapılarına geçilecek muhtemelen. Klasik ve eski finansal sistemde bir merkez olurdu, diğer herkes bu merkezle irtibatta olurdu, birbirleriyle değil. Bitcoin ödeme sistemlerinde eskiden tek olan merkez sayısını artırdı, dağınık hale getirdi, desantralize etti ama Bitcoin de kendi tekellerini ve kendi zenginlerini oluşturdu. Ancak Graph türü tam dağıtık ağ yapılarında herkes aynı zamanda birer merkez. Herkes o ağa yaptığı para ve/veya emek katkısı oranında söz hakkına sahip. Bu BlockChain sonrası yeni kuşak dağıtık ağ yapıları, daha 'demokratik' ödeme sistemleri özellikleriyle Bitcoin'in tahtını sallayacak gibi görünüyor."

Polat, "BlockChain bir alt yapı ve teknoloji. Onun yerine biz bu işe merkeziden gayrı merkeziye ve ondan sonrada tam, herkese, onların katkılarına göre konuşlandırılan yeni bir para sistemine gidiyor dünya. Bunlar vasıtasıyla da yeni bir iş ve yönetim sistemine gideceğiz." dedi.

Polat, dünyanın dijital monarşiden dijital oligarşiye geçtiğini belirterek, "Dünya da evet teknoloji her alanda dönüşüm sağladı ve bizler dijital feodalizmden dijital Rönesans'a geçerken ondan önce sırada maalesef bir dijital Orta Çağ var. Küresel gerginlikler dijital bir 'reset'in geleceğini gösteriyor. Dijital anlamda bir 'Nuh tufanı' bekleniyor diyebiliriz." diye konuştu.

"KRİPTO PARALAR FİNANS DÜNYASINI KORKUTTU"

Finans sisteminde gayrı merkezi yapıların yaygınlaşacağını belirten Polat, dünyadaki genel gidişata paralel olarak birçok alanda dağıtık ağ gereksiniminin doğduğunu hatırlattı.

"Dünyada kripto paraların çok fazla hacmi olmamasına rağmen o süratle yükselen ivmesi bir anda finans dünyasını korkuttu." diyen Polat, finans aleminin Bitcoin'le ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi.

BlockChain sisteminin birçok iş sürecini kolaylaştıracak devrimsel bir buluş olduğunu hatırlatan Polat, bu teknolojiden en fazla kamu kesiminin yararlanacağını söyledi.

"DEVLET DOĞRUDAN KRİPTO PARA ÜZERİNDEN VERGİ TOPLAYABİLİR"

Polat şöyle konuştu:

"Bürokrasi ve sürekli tek bir merkezden onay mantığı işleri yavaşlatan bir şey. Adem-i merkeziyetçi BlockChain yapısı bürokrasiyi hızlandıracak ve ticaret de hızlanacak. Aracılar da kalkacak, bankalar, noterlere gerek kalmayacak. Devlet doğrudan kripto para üzerinden vergi toplayacak. En büyük banka, Merkez Bankası ve Hazine olacak.

Söz gelimi kamuda nüfus ve sağlık bilgilerimiz bulunuyor. Ancak bunları zaman zaman işi olmayan kişiler de görebiliyor. Bürokrasinin dijital yapıya geçmesiyle veri güvenliği daha güçlü olacak. Ülkemizde de bürokrasinin 5-10 yıl içinde BlockChain teknolojilerine büyük oranda geçeceğini düşünüyorum. Bu sürede günlük hayata tam uyumu söz konusu olacaktır."

Bitcoin'in para birimi misyonunu tamamladığını belirteren Polat, açıklamalarını, "Bitcoin ödeme aracı olarak günlük hayata girme şansını günden güne azaltıyor. Mevcut finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor. Bitcoin dijital para olmaktan dijital altın olmaya doğru ilerliyor. Özellikle yeni nesil dijital paralarda aradığını bulacaktır insanlık, üstelik bunun temelleri finans imparatorluğu batı dünyasında değil Doğu coğrafyasında atılmaya başlanıyor." diyerek tamamladı.

20 MİLYON STERLİNLİK BİTCOİN VARİSLERE KALDI

Londra'da yaşanan ve dünyanın bilinen en büyük "Bitcoin Mirası" davasının avukatı Peter Blake ise, 20 milyon sterlin değerinde kripto para mirasın paylaşımını tamamladıklarını söyledi.

Miras paylaşımı hakkında detaylı bilgiyi müvekkillerine sormadan açıklayamayacağını belirten Blake, "paylaşım süresince mevzuatsızlık nedeniyle vergilendirme, fiyatlandırma ve bölüşüm konusunda zorlandık. Miras paylaşımının şimdiye kadar ki aşamaları boyunca kripto paralar hakkında birçok şey öğrendim." diye konuştu.

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Bitcoin yastık altı yatırım
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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