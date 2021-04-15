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Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? |15 Nisan Bitcoin ve Ethereum fiyatları son durum

15.04.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Nisan tarihinde kripto para piyasasında yaşanan son değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kurumsal alımlarla birlikte pek çok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının çoğalmasıyla Bitcoin yeni zirvesini görmüştü. Peki 15 Nisan Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Nisan Bitcoin ve Ethereum fiyatları ve detaylar...

Kripto paraya yatırım yapan ve yapmak isteyen vatandaşlar Bitcoin'in yeni değerini 15 Nisan tarihinde merak ediyor.

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bitcoin, kurumsal alımların beraberinde birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da artışıyla 63,835.01 dolara yükselip yeni zirvesini görmüştü.
1 Bitcoin 15 Nisan Perşembe günü itibariyle 62.936,00 ABD Doları olarak işlem görüyor.
Türk Lirası olarak ise 1 Bitcoin 508.994,82 Türk Lirası ediyor. Kripto para piyasalarındaki yükseliş sürerken Bitcoin'in (BTC) hakimiyeti yüzde 51'e geriledi. Piyasaların büyüklüğü ise 2 trilyon 297 milyara yükseldi.
Gün içerisinde 62.361,7 - 63.406,3 ABD Doları arasında değişim gösteren Bitcoin'in 24 saatteki hacmi ise $77,20B oldu.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
1 Ethereum 15 Nisan gününde 2.455,71 ABD Doları ve 19.859,02 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Ethereum gün içinde 2.402,75 - 2.477,87 ABD Doları arasında değişim gösterirken, 24 saatlik hacmi de $36,63B oldu.
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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