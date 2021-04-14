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Bitcoin fiyatları zirveyi gördü |14 Nisan Bitcoin fiyatları ne kadar oldu?

14.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Nisan tarihinde kripto para piyasasında yaşanan son değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kurumsal alımlarla birlikte pek çok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek çoğalmasıyla Bitcoin yeni zirvesini görmüştü. Peki 14 Nisan Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Nisan Bitcoin fiyatları ve detaylar...

Bitcoin'in yeni değeri 14 Nisan tarihinde merak ediliyor.

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bitcoin, kurumsal alımların beraberinde pek çok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da gitgide çoğalmasıyla 63,835.01 dolara yükselmiş ve yeni zirvesini görmüştü.
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla toplam piyasa hacmi de 2.22 trilyon doların üzerine tırmanmıştı.
Piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımlarla birlikte, kripto para yatırım şirketi olan Galaxy Digital Holdings'in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması da oldukça etkili oldu.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
1 Bitcoin 14 Nisan itibariyle 64.408,00 ABD Doları değerine sahip. Türk Lirası olarak ise 522.397,51 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

BİTCOİN SON DURUM

BİTCOİN SON DURUM
Gün aralığında 63080.33 — 64895.22 ABD Doları fiyatları arasında değişim gösteren Bitcoin'in işlem hacmi ise 1.176K.
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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